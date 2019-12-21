紋身女孩以「矮」為榮

12月22日是國際矮人節（National Short Person Day）。拿破崙身高約5尺7寸，對那個時代的法國人來說很高了；「矮小傳聞」始於英國人慣性將敵人描繪成little Boney。此外，拿破崙常常被自己更高的部隊包圍。他的屍體，以法國英寸為單位，檢定身高5尺2寸（此單位大於英、美的英寸）。

Ria標榜自己是5尺2寸的紋身模特兒，追隨者2.9m（ig︰riae_）

而在紋身界，這類「國際乜乜乜」的節日可不少︰National Underwear Day、National Bikini Day、National Lazy Day、National Nude Day⋯⋯我們看到的紋身模特兒，大多身材高䠷、婀娜多姿。12月21日聖誕前夕，刺青世界有它們的國際矮小女孩感恩節（National Short Girl Appreciation Day），她們都叫自己做pint-sized inked girls（pint是液量單位，大概等於半升）；身高5尺4寸或以下就符合資格。

紐約素食刺青師Megan Massacre，追蹤人數1.5m，2020年計劃出訪某地為顧客紋身，不如嚟香港啦（ig︰megan_massacre）。

有句諺語「好東西藏在小包裝中」（Great things come in small packages），含義各自對入座。以下一班「網紅」以矮為榮，她們看電影看演唱會時可能畀前面啲人阻礙視線、行路速度可能比長腿的人慢一點⋯⋯每個人都是獨立個體，展現自信一面，自有吸引力。

Bae是suicide girls，追隨者249k，最近夢見演員Steven Buscemi，可有寓意（ig︰justlittlebae）？

黑灰紋身師Alisha Gory，追蹤人數155k，來個感性的撫心自問（ig︰alishagory）。

Monica Zamora 話冬天好暖，追隨者120k（ig︰monicazamoralom）。

Taylor White新一年願望相信是「吸引更多fan」（ig︰taylorwhitetv）。

Natasha Grey祝大家聖誕快樂，人月兩團圓（Ig︰hellcatnat）。