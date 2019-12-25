皇室權貴鍾情小圖案紋身

皇室成員有很多規則要遵守，外觀的衣著打扮上，從化妝、指甲油、珠寶首飾到絲襪的厚薄、顏色（需要符合膚色） 等，都有嚴格規定。不過，紋身似乎是特例，他們出席公開場合時無須對遮遮掩掩。

致力於兒童公益事務的瑞典王妃蘇菲亞，後背太陽紋身內有個「光」字。（網上圖片） 這些權貴偏愛一些小圖案。瑞典王妃蘇菲亞（Princess Sofia）最近出席諾貝爾獎頒獎禮，穿著露肩藍色禮服，配以藍色頭飾和耳環，也不及展示後背的太陽紋身來得驚豔；據說，她右側肋骨上也有蝴蝶刺青，手臂、足踝同樣有紋身；私密地方，傳媒影唔到，有定冇，得佢老公卡爾·菲利普王子（Prince Carl Philip）先知嘞。

摩納哥皇室成員斯蒂芬妮與女兒保琳·杜克魯特，都喜歡刺青。（網上圖片） 有「野孩子」之稱的摩納哥皇室成員斯蒂芬妮（Princess Stephanie），左邊足踝有兩隻跳躍的海豚，背部的刺青是龍。她在訪問中說︰「我多麼幸運，但意識到明天可能是結束。紋身反映我充分享受生活的決定，沒有人嘗試真正了解我或我的行為。」她的女兒保琳·杜克魯特（Pauline Ducruet）也是紋身愛好者︰媽媽的右邊手腕刺有花卉手環，女兒右側手腕刺有雛菊。

亞美莉雅·溫莎女勳爵起碼有四個紋身，包括胸部附近這個需要一點幻想力的圖案。（網上圖片） 亞美莉雅·溫莎女勳爵（Lady Amelia Windsor），英國愛德華親王（Prince Edward, Duke of Kent）的孫女，身上有老虎等紋身。

弗雷德里克王子的鯊魚紋身。 弗雷德里克王子（Prince Frederik）擁有兩個紋身，以鯊魚刺青（右腿上）紀念曾在丹麥海軍服役的歲月──1966年，他的祖父制定一項法律，禁止在臉、頸、手和腳紋身⋯⋯其實，刺青在皇室內部有悠久歷史，有說這人體藝術可追溯至愛德華七世國王（King Edward VII）；1862年訪問聖地時，手臂刺了一個耶路撒冷十字架。1882年，喬治五世國王（King George V）出訪日本之旅時也紋身了。

摩納哥皇室成員夏洛特·卡西拉奇（Charlotte Casiraghi），肚子上的星星紋身。 傳統需要秉承，守舊的思想枷鎖更要衝破。人不可以貌相。我突然FF，總是驚喜連連的「前線巴」林兆波，墨立之後再獻新猷，可能有777數字紋身都唔定⋯⋯