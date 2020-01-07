最近看了那套災難電影《CATS》，難受，最有感受的是尾段那句「貓不是狗」。

肉球啊！肉球啊！肉球啊！重要的事講三次（ig︰maooart）。

新年伊始，貓奴可知道，每年1月2日其實是Mew Years Day，這專門為貓貓慶祝新年的國際節日，始於2016年，創始人是Thomas 和 Ruth Roy。呢一日有乜嘢特別？沒有太多說法和解釋；即係，愛貓唔需要有原因嘅，認同請分享。

貓奴每天花上長時間看互聯網上的貓星人搗蛋post，別人說浪費時間、喵到人心都煩埋，我們說這是治癒與榮光。此假期中，貓星人獲得了所有關注和讚美︰罐罐double、放多些貓薄荷、任何留言都要加hashtag＃領養代替購買（這些事，你們已經常常做，對嗎？）。