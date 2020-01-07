最近看了那套災難電影《CATS》，難受，最有感受的是尾段那句「貓不是狗」。
1月2日Mew Years Day，Mambo擅長將不同風格元素揉合（ig︰mambotattooer)。
肉球啊！肉球啊！肉球啊！重要的事講三次（ig︰maooart）。
新年伊始，貓奴可知道，每年1月2日其實是Mew Years Day，這專門為貓貓慶祝新年的國際節日，始於2016年，創始人是Thomas 和 Ruth Roy。呢一日有乜嘢特別？沒有太多說法和解釋；即係，愛貓唔需要有原因嘅，認同請分享。
貓奴每天花上長時間看互聯網上的貓星人搗蛋post，別人說浪費時間、喵到人心都煩埋，我們說這是治癒與榮光。此假期中，貓星人獲得了所有關注和讚美︰罐罐double、放多些貓薄荷、任何留言都要加hashtag＃領養代替購買（這些事，你們已經常常做，對嗎？）。
「貓不是狗」，別以理解狗的方式去解釋牠們的行為（ig︰uwujkawaszka）。
日式貓咪為主體，將日本達摩融入設計（ig︰horitomo_stateofgrace）。
創立Mew Years Day的夫婦，也創立了鬧鬼雪櫃之夜。2017年9月，颶風艾爾瑪吹襲美國佛羅里達州塔弗尼爾，之後路邊出現了數百台雪櫃等電器。
雖然這是新的假期，慶祝活動內容的可能性是無止境的。有紋身愛好者自然會在這天刺上貓圖。
上文提到的Thomas 和 Ruth Roy，這對夫婦也創立了Haunted Refrigerator Night celebrates（萬聖節前一天的鬧鬼雪櫃之夜），探索最可怕的事物包括發霉乳酪、變質牛奶、殘留壞掉食物腥味酸味等；它意味著，打開雪櫃，面對邪惡東西，需要勇氣，刻服恐懼。香港人，共勉。
貓奴有多少貓抓戰績？可以寫埋落CV（ig︰ellibeans73）。
簡單線條，夠晒得戚（ig︰bowsertattoos）。