起義！刺入墨水，以血紀錄

中東局勢，國與國、派系跟派系之間的恩怨情仇，同你嘅生活一樣咁混亂。簡單來說，伊朗和沙地阿拉伯、以色列與巴勒斯坦、阿聯酋跟卡塔爾，是死對頭；要分敵我關係，就要睇美國傾向哪一邊，中國在中東政治層面屬「小學雞」階段，反而能夠跟各國各地各派同時建立聯繫。

首都巴格達，帳篷內，她正以紋身機一針一針為客人刺青。後者的左肩，刺有LOVE MOM, HATE COPS，右肩的圖樣是合成設計，巴格達自由紀念碑（The Freedom Monument）的草圖風格，緊握的拳頭輔以石頭、青銅板，描繪國家通往解放廣場（Liberation Square，伊拉克抗爭動亂的主戰區）之路；核心圖樣下面寫著示威爆發的日期OCT 25。

十八歲的Hashem的防毒面具紋身，這是他的首個刺青。

Maram Uday 表示︰「大部份人很難接受女性成為紋身師，但我決定拋棄傳統，因為變革是必要的。」有些人捐錢、捐出衣服和藥物，她為義士貢獻技術，刺了十多個與這場運動有關的紋身。

她的這名少年顧客，是二十三歲的Mushtaq Taleb，「這個紋身，叫我們不要善忘，同時代表一個事實，10月25日的革命，抹去了過去十六年來的宗派主義（Sectarianism，社會不同派系之間產生的歧見）。」在抗爭的心臟地帶，什葉派佔大多數，還有其他省份的遜尼派和少數基督徒，「明日、第二天，第二年⋯⋯我們長大，有人問我這紋身的由來，當時發生甚麼事？我們有責任解釋這場起義的來龍去脈。」