快將啟航！郵輪上首創紋身店

維珍除了航空，仲有船航Virgin Voyages，分加勒比、地中海兩條航線；旅客和陽光玩遊戲，吃喝玩樂與游泳、睇show之餘，甚至可以紋身──乘客可以在海上刺青以紀念他們的旅程。

Scarlet Lady上Squid Ink的概念圖。

該郵輪名為Scarlet Lady，船上的紋身店叫Squid Ink，是同類型產品的首創。

Virgin Voyages分加勒比和地中海兩條航線。

紋身是歷史悠久的航海傳統，1900年代初期，海上工作危機四伏，水手不幸離世，紋身是讓其家人記認的一種方式。刺青也是大多數水手的cv和「通行證」︰用以紀錄已故親友、航行日數，上岸蹓躂不同港口時的經歷。

Squid Ink紋身詳情可到https://www.squid.ink/application/瀏覽。

Scarlet Lady即將啟航，為Squid Ink挑選紋身師的是知名的Lou Rubino Jr（World Famous Tattoo Ink），肖像權威Sarah Miller是駐場藝術家之一；欲知詳情可到www.squid.ink/application/瀏覽。

已故Franklin Paul Rogers正為水手刺青，他是現代紋身藝術的先驅，開發的電動紋身機影響深遠。