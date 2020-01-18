Daniel （上） 與Chase M. Mitchell（下），後者因臉上刺青而迅速落網。

該三十二歲、不願上鏡的單親母親猶有餘悸，「我在2017年4月透過交友網站認識Coe，初次約會，他很熱情，很真誠，像完美紳士。」可是四個月後，「他常常埋怨性行為的次數太少，仲畀我發現佢偷我錢。他不停打電話騷擾我，又留下多條侮辱我的voicemail；他憎恨所有男人，甚至嫉妒我的孩子，他想控制我以及我身邊的人！」

四十歲的Daniel Coe，似乎是卡通迷，警方表示他右上臂有米奇老鼠紋身、左臂有大嘴怪（Taz）和達菲鴨（Daffy Duck）刺青 ； 同佢5尺9寸魁梧身型，似乎唔多協調。

Coe去年因家暴罪成而被判囚，但他在12月1日從諾域治監獄（HM Prison Norwich）越獄，警方話冇可疑不過事情極為罕見。T小姐終日提心吊膽。好消息是，逃犯在今年一月落網。調查和拘捕詳情沒有透露，阿sir做嘢唔使你教。