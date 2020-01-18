米奇老鼠，對T小姐（化名）來說是惡夢。
Daniel （上） 與Chase M. Mitchell（下），後者因臉上刺青而迅速落網。
該三十二歲、不願上鏡的單親母親猶有餘悸，「我在2017年4月透過交友網站認識Coe，初次約會，他很熱情，很真誠，像完美紳士。」可是四個月後，「他常常埋怨性行為的次數太少，仲畀我發現佢偷我錢。他不停打電話騷擾我，又留下多條侮辱我的voicemail；他憎恨所有男人，甚至嫉妒我的孩子，他想控制我以及我身邊的人！」
四十歲的Daniel Coe，似乎是卡通迷，警方表示他右上臂有米奇老鼠紋身、左臂有大嘴怪（Taz）和達菲鴨（Daffy Duck）刺青 ； 同佢5尺9寸魁梧身型，似乎唔多協調。
Coe去年因家暴罪成而被判囚，但他在12月1日從諾域治監獄（HM Prison Norwich）越獄，警方話冇可疑不過事情極為罕見。T小姐終日提心吊膽。好消息是，逃犯在今年一月落網。調查和拘捕詳情沒有透露，阿sir做嘢唔使你教。
美國威斯康辛州索克縣，去年7月下旬，右額有明顯紋身的Chase M. Mitchell，涉嫌在金屬回收廠盜竊被捕。Mitchell在10月成功逃獄，透過供詞、閉路電視顯示，他與一名犯人因為一句「外面有牛肉！」而在廚房中大打出手，趁亂逃走；其後警方在附近碼頭的樹下發現囚服。
由於Mitchell面上的刺青就好似漆黑中嘅螢火蟲一樣，咁鮮明咁出眾，好快就有人認出他從136號公路朝GameStop方向逃走。二十六歲的他面臨加監九個月或更高刑期。
滿身紋身的Jory Worthen正被通緝，涉嫌殺死Alyssa Cannon和她的四歲兒子Braydon Ponder。
有關鼠嘅紋身，米奇老鼠一定走唔甩。
鼠年想整番隻鼠紋身應下景？黑灰風格啱唔啱你？
日式鼠，多細節位。