加拿大紋身音樂人Grimes有喜

《福布斯》數據顯示，截至2020年1月，估計Elon Musk淨資產為294億美元，成為全球第二十三大富翁。

不少人都不看好Grimes 和Musk，大家繼續剝花生。 企業家Musk，四十八歲，瓣數多多，其中一個身分是美國最大的電動汽車Tesla的CEO，他認為科學與宗教不可能並存，「有一種掌握一切智能設計的東西嗎？我想你可以用物理知識解答，它只是一些由簡單元素構成的複雜現象。」

Grimes這張公布有喜的創意照片，違反了 ig政策而被刪除，沒多久再上傳。 咁同紋身界有何關係？新一年，佢又做爸爸嘞，伴侶是加拿大音樂人Grimes，她全身擁有至少十八個充滿神秘學味道的紋身圖樣。二人在2018年透過Twitter認識，同年首次亮相Met Gala（大都會藝術博物館慈善晚宴）和現身Vogue視像，當時不少人覺得他們風馬牛不相及。

Grimes三隻手指上的刺青，來自 J.R.R. 托爾金的《魔戒》，代表矛盾、開戰、禁止使用盾牌。 這是該三十一歲歌手的第一個孩子，Musk的第七個孩子（與加拿大作家Justine Wilson育有六個孩子︰第一個兒子在第十周因嬰兒猝死症離世，兩人通過體外受精繼續生育）。

食指上的是煉金術象徵（木星），有關思維和學習。手掌中央的線條有說是歐甘字母E；其他符號則無法識別。 擁有迷人聲線Grimes在的 Instagram，音樂風格多變︰電子音樂、流行元素、R&B、hip hop等瓣瓣精。早前她將喜事上傳Instagram，但該貼文很快就被刪除，理由是那張相過份暴露，違反了ig 政策。

她至少擁有十八個紋身，左腿的筆觸紋身，拼出俄語，意思是安靜。

去年，兩女以Tesla 商標設計成母女紋身，轟動網絡，被瘋狂改圖。

Musk同王晶、黃百鳴一樣，喜歡上鏡，圖為他客串《鐵甲奇俠2》一幕。