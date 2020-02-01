以紋身悼念Kobe Bryant

Danny Rice刺上Kobe的肖像以表揚這位偉大的籃球員。

他叫Danny Rice，「我是數百萬為此心碎的人之一，Kobe 的英姿永久刺在我的腿上。」但刺青時的麻痺感，並不能消除這名鐵桿球迷的痛苦，「我們總有一個仰望的對象，並以此為目標，這就是自己選擇這張照片的原因。紋身的過程中，確實有治療效果。我對Kobe的熱愛始於2000年代之初，那時他開始書寫自己在湖人的歷史，做出不可能的投籃；同時他那無所畏懼的態度、對勝利的執著，與他人打成一片的親和力，是一種精神的存在，我一直努力將Black Mamba（黑曼巴蛇）的心態運用到自己的日常生活中。」