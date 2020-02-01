以紋身悼念Kobe Bryant

撰文：Veron
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有很多方法表達你對Kobe Bryant的愛。美國時間星期一，一名來自北卡羅萊納州加斯托尼亞的男子，決定將Kobe紋上身。
KobeBryant外號Black Mamba，黑曼巴蛇是非洲毒蛇殺手，好比他球場上的作風。
Danny Rice刺上Kobe的肖像以表揚這位偉大的籃球員。
他叫Danny Rice，「我是數百萬為此心碎的人之一，Kobe 的英姿永久刺在我的腿上。」但刺青時的麻痺感，並不能消除這名鐵桿球迷的痛苦，「我們總有一個仰望的對象，並以此為目標，這就是自己選擇這張照片的原因。紋身的過程中，確實有治療效果。我對Kobe的熱愛始於2000年代之初，那時他開始書寫自己在湖人的歷史，做出不可能的投籃；同時他那無所畏懼的態度、對勝利的執著，與他人打成一片的親和力，是一種精神的存在，我一直努力將Black Mamba（黑曼巴蛇）的心態運用到自己的日常生活中。」
這個Kobe標誌，象徵鞘中的劍︰劍是原始的，也代表天賦，亦要加上後天努力，鞘代表著人們付出的汗水。
另一邊廂，Alexis Adrian早上醒來，得知籃球巨星殞落，直奔俄亥俄城的Voodoo Monkey Tattoo，他說︰「無論你是否喜歡NBA，你都知道Kobe不僅僅是一名運動員。紋身圖案是對他的致敬；它永遠留在我的身邊，是自己唯一可以帶走的東西。」傷口癒合的過程中，「好比我們破碎的心，當傷口完完全全痊癒時，是提醒我們不要再埋首傷痛的陰霾，要武裝好自己，重新出發。」對Adrian來說，Black Mamba的精神是，「你必須追求最好的，並予以尊重，那是達至偉大的唯一途徑。」
為Alexis Adrian紋身的是藝術家John Forgus，他認為刺青是一種特殊的紀念方式。