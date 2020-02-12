兩大荷里活女神 Margot Robbie X Scarlett Johansson

Margot Robbie畀馬田史高西斯點名稱讚，片約不斷︰喺2016年嘅《自殺特攻︰超能部隊》極之搶鏡，之後坊間多咗人扮Harley Quinn，成為halloween主角。

Margot Robbie在節目中笑談她的紋身故事。 早前Robbie上節目《The Tonight Show with Jimmy Fallon》宣傳新戲《猛禽暴隊：解瘋小丑女》，講咗一個有關「吊死紋身槍」的故事。

Robbie腳上diy的SKWAD刺青，掉色了。 還記得Marvel電影宇宙初代復仇者包括黑寡婦Scarlett Johansson、鐵甲奇俠Robert Downey Jr.、美國隊長Chris Evans等人，找來紋身師Josh Lord刺上由A、6組成的復仇者圖案，紀念這段友誼。原來DC電影宇宙都有咁做，Robbie話︰「拍《自殺特攻 》嗰陣，我喺Cara Delevingne腳趾刺咗一堆表情符號，至於我腳上面嘅SKWAD，係自己diy嘅，shit tattooer非我莫屬！」其他演員也紋上了SKWAD（即SQUAD的諧音，拼錯的名稱，有小隊、大家庭的意思。）

當年拍《自殺特攻 》，她在Cara Delevingne腳趾上刺了一些表情符號。 本文重申︰沒有受過專業訓練，就不要像醉酒大學生一樣胡亂從Amazon訂購紋身工具包，千祈唔好學Robbie自己diy，傷口感染可大可小呢。

「慶幸嘅係，Robbie嘅紋身事業啱啱起步，就已經結束嘞！將來我會認認真真刺一個紋身圖樣──那會是一個奧斯卡獎座吧！」

Scarlett Johansson與未婚夫Colin Jost一起走過奧斯卡紅地氈。 另一位女神Scarlett Johansson，更是如日方中，憑着《婚姻故事》、《陽光兔仔兵》獲得奧斯卡「最佳女主角、配角」提名。早前頒獎禮，她身穿緊身、閃閃發亮的連衣裙，前面好睇，紋身友更加大愛其背部紋身。

那是一幅盛開著玫瑰，伴著一隻小羊。