紋身脫衣舞孃組織工會

加拿大新民主黨議員Laurel Collins，提出性工作合法化。二月初，加拿大保守黨政客Arnold Viersen駁斥對方時，將自願性工作與性販賣（sex trafficking，以性剝削為目標的人口販賣）本質上不同的兩者混為一談。
去年英國的婦女罷工事件，當中性工作者發揮了關鍵作用，脫衣舞孃工會因而成立。
這令筆者回想起一件事，在英國，以性換取金錢是合法的，妓院是非法的，但對「妓院」的法律定義很寬泛。
有人放棄銀行事業而成為性工作者，已非甚麼出奇事。性工作就是工作，SWARM、Decrim Now等團體呼籲全面實現除罪化（decriminalization）。同時，完全合法的脫衣舞孃正聯合起來，籌組工會。
美國洛杉磯荷里活大道 Let Us Survive示威活動，性工作者曾遭受到各種排擠，紋身也可能成為被辭退的原因。
脫衣舞孃工會（Strippers’ Union）這個想法來自去年發生在英國的婦女罷工運動，其中性工作者發揮了重要作用。脫衣舞孃經常被誤認為個體經營者，都曾遭受到歧視、排擠︰例如俱樂部會說「你身上大多紋身了，會嚇怕客人」、以「人手已經足夠」借詞推搪有色人種舞者；而刺青甚至成為性工作者被辭退、遭受暴力對待的原因。等等。
就性工作合法化議題上，代表正反雙方的兩位加拿大國會議員，Laurel Collins與 Arnold Viersen 唇槍舌劍。
國際性工會組織United Voices of the World（UVW）認為，脫衣舞孃也期望按時上班，以輪班模式去賺錢。工會的成立，不會告訴他們該怎麼做，不會假設工會的人員比他們更了解這個行業。工會以維護成員權益為出發點，提供法律支援和經驗，在工資、待遇、工作安全等方面與勞方談判以達至雙贏局面──集體談判權是民主社會的體現。脫衣舞孃工會的成員工正陸續增加，UVW表示對話是引發整個行業的變革的起步。