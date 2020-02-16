紋身脫衣舞孃組織工會

加拿大新民主黨議員Laurel Collins，提出性工作合法化。二月初，加拿大保守黨政客Arnold Viersen駁斥對方時，將自願性工作與性販賣（sex trafficking，以性剝削為目標的人口販賣）本質上不同的兩者混為一談。

去年英國的婦女罷工事件，當中性工作者發揮了關鍵作用，脫衣舞孃工會因而成立。

這令筆者回想起一件事，在英國，以性換取金錢是合法的，妓院是非法的，但對「妓院」的法律定義很寬泛。

有人放棄銀行事業而成為性工作者，已非甚麼出奇事。性工作就是工作，SWARM、Decrim Now等團體呼籲全面實現除罪化（decriminalization）。同時，完全合法的脫衣舞孃正聯合起來，籌組工會。