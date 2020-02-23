今年必爆 《阿基拉》紋身

《阿基拉》AKIRA漫畫連載於 1982 年 12 月 日本講談社《Young Magazine》，1984年9月推出第一期單行本，同名動畫電影在1988年7月首映，香港要到1992年1月24日先有得睇。筆者十幾歲去屯門戲院朝拜（好似係）︰開場那幕飆車、尾燈蛇形殘影，係一世難忘片段。

好像從來沒有解釋金田如何得來這架電單車。（ig︰gordy_tattoo） 原作者大友克洋，作為第二次世界大戰之後的一代，不滿當年社會的種種，於是將憤怒、不安注入作品中。《阿基拉》描繪（預言）2020 年的東京奧運會，整個城市與運動場館被轟爆毀滅；故事背景正正是社會過度制度化、政客腐敗、人心墮落、經濟蕭條、當權者對力量的無止境追求⋯⋯他要來一次徹底的推倒重來。

藥丸的顏色有不同寓意，紋身師以3D效果呈現。（ig︰satellitefully）

第三次世界大戰結束，動畫開始之際，場境是二十一世紀腐敗的新東京。（ig︰diegobaroni） 《阿基拉》的話題永遠說不完，例如紋身，勢必成為今年主角。金田那件jacket，背後的藥丸，有人說藍色、紅色分別代表希望（人性）與力量，有人說紅色代表危險⋯⋯想知多啲hidden message，自己 google（不過而家google AKIRA，首先出現嘅係林志玲老公EXILE AKIRA）。

Kewpie BB x 鐵雄，好萌！你在另一次元生活成點呀？（ig︰gueller9）

令鐵雄力量失控時得到一絲寧靜的香織。（ig︰armicc） 至於荷里活方面，Warner Bros.話拍真人版《阿基拉》，足足二十年，傳出過由George Miller、Jordan Peele執導；而似乎最可能的Taika Waititi也因為忙於籌備雷神4《Thor︰Love and Thunder》而擰晒頭，看來project又要無限期擱置了。

26號卓，研究中心內的超能力者。（ig︰j_morgantattoo）

叛軍惠與不良少年金田，我最期待的畫面出現了！。（ig︰honeymind.co）

大project！全背紋身，兩大宿敵對決！（ig︰bunnymachine）

漫畫名場面，金田的好友山形在碼頭一戰中陣亡。（ig︰ukiyo_nyc）

阿基拉本尊，受到《鐵人28號》而以28為代號。（ig︰inshaanali）

美國科幻卡通中的Morty，聯乘金田，就好似漆黑中嘅螢火蟲一樣，咁鮮明咁出眾。（ig︰stickypop）

相童年版鐵雄，後來因追求力量而自毀（ig︰_jotunn）