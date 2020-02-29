《龍珠》紋身 增強 精！氣！神！

疫境自強！
胡力威師傅話齋︰增強「精，氣，神！掙扎！」多做運動加強抵抗力，幾時都啱。
之不過，有乜嘢好笑得過李居明嘅口罩加持？就係口罩加持之後再建議「電視台重播《龍珠》……」因為有個龍字，佢話玄學角度有利於疫情bla bla bla⋯⋯格鬥冒險漫畫《龍珠》是日本漫畫家鳥山明的名作，1984年開始連載於集英社《週刊少年Jump》，即係屬鼠──而家全球有幾大鑊，世衛點講，你相反咁去理解就得。
1985年日本，《龍珠》單行本問世，屬牛；電視動畫在1986年播映，屬虎。真係要好夾硬嚟先可以同「龍」扯上關係。
鳥山明老師曾經講過，為系列作在世界各地前所未有的人氣感到自豪，而家睇嚟又一次應驗。
奇人奇事太多，睇番啲《龍珠》紋身圖樣消消氣！
單行本封面彩色構圖，回憶返晒嚟！（ig︰dj_noodle）
七顆龍珠散佈世界各地，只要集齊龍珠，就可以召喚神龍，實現願望。（ig︰gamer.ink）
孫悟空與芝芝，模範夫妻。（ig︰illysuetattoo）
勇武的龜仙人。（ig︰ramistattoo）
人造人18號，17號表示被搶風頭。（ig︰monkeybonetattoo）
Suicide Girls的七龍珠，刺這位置，你都咪話唔甘！（ig︰cerulean_xo）
孫悟空大戰反派菲利，名場面。（ig︰tak_to_wyglada）
太性感了吧，龜仙人肯定會流鼻血。（ig︰mati_tattoo_jp）
超級撒雅人x般若面具，創意的演繹。（ig︰shiroi_illustration）
以英國搖滾樂團Beatles的著名照片為概念，動漫master過斑馬線︰包括龜仙人、《聖鬥士星矢》紫龍等人的師傅（黃金聖鬥士 天秤座 童虎），其他兩個你又認得出嗎？（ig︰claytonbelusso）
比達一家，撒亞人與地球人所生的混血兒，名叫杜拉格斯。（ig︰alexknowlestattooer）
龍珠探測器，召喚到神龍的話，「我嘅願望係要多一個願望」，你實玩過！（ig︰chase_tattoos）
捕捉性感的精靈。（ig︰forestferntattoo）
全球有好多《龍珠》紋身fans，睇下有冇邊款啱你。（ig︰wio.wio）
《龍珠》有兩個孫悟飯，第一個是悟空的爺爺（龜仙人徒弟）。第二個是悟空的兒子，為了紀念爺爺而取名，即圖中的童年悟飯。（ig︰chazz.tattoo）
兔女郎莊子，經典造型。（ig︰alexknowlestattooer）
幾種形態的魔人布歐，力量驚天地泣鬼神的反派人物！（ig︰sol_retro）
可愛sexy的人造人18號，17號再次表示光環被搶去。（ig︰lemos.tattooart）
小王子版本的比達。（ig︰pautzink.tattoo）
好色的龜仙人，喜愛穿傳統武術服或以夏威夷風登場。（ig︰kamb_ink）
筆者當年很喜歡比達的個性，鐵漢也有柔情一面。（ig︰dangermissarh）