《龍珠》紋身 增強 精！氣！神！

疫境自強！

胡力威師傅話齋︰增強「精，氣，神！掙扎！」多做運動加強抵抗力，幾時都啱。

之不過，有乜嘢好笑得過李居明嘅口罩加持？就係口罩加持之後再建議「電視台重播《龍珠》……」因為有個龍字，佢話玄學角度有利於疫情bla bla bla⋯⋯格鬥冒險漫畫《龍珠》是日本漫畫家鳥山明的名作，1984年開始連載於集英社《週刊少年Jump》，即係屬鼠──而家全球有幾大鑊，世衛點講，你相反咁去理解就得。

1985年日本，《龍珠》單行本問世，屬牛；電視動畫在1986年播映，屬虎。真係要好夾硬嚟先可以同「龍」扯上關係。

鳥山明老師曾經講過，為系列作在世界各地前所未有的人氣感到自豪，而家睇嚟又一次應驗。

奇人奇事太多，睇番啲《龍珠》紋身圖樣消消氣！