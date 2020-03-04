俄羅斯擴大對紋身者的街頭監控

二十世紀七十年代，美國中央情報局研究與開發辦公室（CIA research and development office）開發微型無人機。從揭露的文件手繪圖看到，它的大小、外型像蜻蜓，並由小型汽油發動機提供動力，使翅膀（機翼）擺動。最後因為機器在側風時難以控制而擱置。

話時話，從電影《蜘蛛俠：決戰千里》、《變雀特工》到放映中的《超音鼠中電影》，都係玩無人機呢條橋。現實中一月，美軍以載有AGM-114地獄火飛彈的MQ-9 收割者偵察機絞殺伊朗將領。

俄羅斯開始建立世界上最大的人面識別網絡，擴大對市民的街頭監控。

圖文不符。看過很多電影，某角色露出紋身，然後被目擊者、閉路電視認出而繩之於法，個編劇認真抵打。

莫斯科市政府從Safe City Project獲得數十億盧布（十億盧布 = 一千六百萬美元）資助。從2018年世界盃起至今，在這些項目的硬件花費上，至少達五千三百多萬美元。俄羅斯的首都有逾十七萬台攝像機。他們在一月開始建立世界上最大的人面識別網絡，其功能包括對紋身、虹膜、步態、語音等街頭監控（官方當然表示這用作撲滅罪行，減低罪案率）。

美國的監控科技，主要對政敵。俄羅斯就連普羅大眾也不放過。

多啦A夢有竹蜻蜓，呢隻CIA微型無人機用於收集情報。

Big Brother is Watching You，俄羅斯在2018年世界盃開始，瘋狂加裝閉路電視。反對者提出訴訟，有示威者在面上塗上顏料抗議。

最近公布的CIA文件，蜻蜓迷你無人機的草圖。

實施的第一步，是從地鐵開始，九月引入人臉識別技術；而生物識別數據庫預計在2021年底全面上線，安裝在各建築物的入口處、多達十萬台的攝像機中。

此工程很可能大於CPC兩億個遍布在建築物各到處、行人道、車道等的監控系統（又，既然周圍都係鏡頭，點解仲未查到武肺病毒源頭？）