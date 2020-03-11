救命的紋身技術 Paramedical Tattoo課程

Paramedical Tattoo，不知道中文該怎樣翻譯才恰當，有的叫「輔助醫療紋身」有的說成「美容紋身」，本文暫且以「融合紋身技術」表示之。

有顧客表示「融合紋身技術」能夠真正治癒患者身心。（網上圖片） 這一門技術是新領域，美國各地紋身藝術家因此而迅速建立聲譽。 位於佐治亞州阿爾法勒特的高級化妝品學院Academy of Advanced Cosmetics（ig︰aac_training；或瀏覽https://academyofadvancedcosmetics.com/），導師Feleshia Sams開辦培訓，該學院「為初學者和高級技術人員提供例如Permanent Makeup（永久性化妝），睫毛課程（Eyelash Application ）和Paramedical Tattooing（融合紋身技術）等化妝品應用方面的獨特培訓。」

化妝學院Academy of Advanced Cosmetics的創辦人Feleshia Sams（右二）。 不論黑人白人黃種人，在進行Tummy Tuck（修肚或修腹手術）、隆胸和其他手術之後，患者希望掩蓋疤痕。 Sams為受過培訓的專業人士創建膚色、底色顏料多達三十種，並會親自向學生示範如何遮蓋妊娠紋、手術疤痕和變色的皮膚。有趣的是，與傳統的紋身不同，融合紋身技術旨在使身體外觀回復「正常感」，是「融入」而非「引起注意」。她續稱︰「有些地方，整形外科行業會為這類業務提供支持。而在2018年，美國人在整容美容和微創手術上的花費，就超過一百六十五億美元。」

美國AAC的膚色、底色色度顏料多達三十種。

立體乳頭紋身。 四十一歲的Sams是行業的頭號人物，她回憶說：「我來自單親家庭，母親教會我甚麼是職業道德，並一直鼓勵我追夢。我最初在大學教授彩妝，然後有了自己的化妝業務。我並不滿足於傳統。看到一位朋友的嘴唇上永久性的cosmetic tattoo（美容紋身）後，不必再塗口紅了，我的興趣達至頂峰。」她輾轉找到永久性化妝師來訓練自己，「老師教我tebori（手刺工具）方法，以墨水和針頭為我紋眉、嘴唇等。之後去了得德薩斯州繼續進修，學習coil machine（紋身線圈機）的運用；也報讀了medical tattooing（醫學紋身）的高級課程，理解如何利用墨水增加乳頭的尺寸和混合顏色的方法。我開設了AAC，專門研究scar camouflage（疤痕迷彩）和3D Nipple tattoos（立體乳頭紋身）。」

紋身就是觀察、耐性，力度與速度的結合。 在上一篇文章中，有顧客表示這種創傷紋身技術，能夠真正治癒患者身心。但此行業在醫療保險中是屬於「裝飾性的化妝品」，大多數不包含在保障條款；而在醫療範疇上也引起了廣泛討論。