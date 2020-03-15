疫症肆虐全球，大流行改變了我們的時間表，重新考慮紋身等活動。

Lucky Monkey Tattoo貼出How Are You Feeling Today的告示。 紐約市的Daredevil Tattoo，在傳統的 #DDFT13 flash day，為了防止商店擁擠，他們在社交媒體頁面上發布flash圖供顧客預先留圖；過往這一日，他們容許客戶在店內等候，現在人客要在門外等待紋身。 而位於密歇根州安娜堡的Lucky Monkey Tattoo、 Lovely Monkey Tattoo ，在店舖門外貼出了告示，告訴顧客若有不適就不要walk in，並指出他們有權拒絕服務；兩間刺青店同時要求紋身的顧客簽署一份文件，表明他們沒有生病。

紋身店要求刺青的顧客簽署文件，表明他們沒有生病。 在此非常期間，有些客人選擇取消排期，但有些人已經預約了某位紋身師好幾個月；如果你快要紋身，這裡整理了一些確保雙方安全的提示。 戴口罩、勤洗手，使用酒精搓手液，避免與對方握手。

Daredevil Tattoo在flash day為防商店擁擠，要求客戶在店內等候紋身。 若客人有任何症狀，請看醫生，生病了，待在家中。如果你無法應約，務必提前告知紋身師，切勿「放飛機」，你的時間寶貴，紋身師的時間也是。世界各地許多商店都向客戶發布了有關重新安排預約的信息。 有些顧客會帶朋友來店，陪伴自己，減輕壓力。不過，店中人氣過盛的話，意味著雙方有更多機會接觸病毒，還請人客單獨來店吧。