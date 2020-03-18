「我的夢想是當紋身師！」

美國密芝根州的馬斯基根（Muskegon），最近一名十歲的藝術家不時接受媒體訪問，令該人口不到四萬人的小城鎮成為焦點。

Bubba對紋身充滿熱情，在可以合法紋身之前，至少有八年時間練習。（圖片來源：ig/bubbaink）

年紀輕輕的他在家中的開設紋身小站，每次收取0.5美元。（圖片來源：ig/bubbaink） 小伙子叫Thomas Spring，ig帳號︰bubbaink，自我介紹上寫著有抱負的紋身師（Aspiring tattoo artist）。他的媽媽Katie Eklund是一名攝影師，Thomas的親父是金屬樂隊Brutal Demise的鼓手，繼父則是精通紋身技術的工程師。

風格沿自觀察與兩位父親的影響。（圖片來源：ig/bubbaink） 被藝術包圍的Bubba，兩歲左右對繪畫產生濃厚興趣，總是與筆為伴、與紙為鄰。因為父親的關係，他著迷於重金屬與紋身，開始研究頭骨和心臟的結構。他也從喜歡的電影、漫畫、書籍和音樂中得到啟發和靈感，每天醒來就繪畫，等校車、在校車上甚至上課時也畫個不停，有時還會為同學素描，甚至用鉛筆在書桌上畫出一幅完整的畫。

Instagram的自我介紹，寫上有抱負的紋身師。（圖片來源：ig/bubbaink） 有一天，Bubba放學回家，問媽媽︰「我可以為你『紋身』嗎？」就這樣，母子在家中建立了大台，兒子利用中性筆和一些工具，在父母兄弟姐妹的皮膚上繪畫，每次收取0.5美元。