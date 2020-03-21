最近我們經常聽到國與國之間就「種族歧視」隔空罵戰。其實在紋身範疇上，也存在著同類情況。
士兵Christine Jeltema的紋身，以紀錄她在美軍服役時在東歐和伊拉克的部署。（圖片︰Hartford Courant）
美國州警（State police）或稱公路巡邏隊（Highway Patrol），是每個州特有的警察機構；最近修改的政策上，他們放鬆對警員紋身的規例，有明顯紋身的人也可以申請應考警察。發言人Christine Jeltema說：「我們意識到在文化上，紋身已經變得可以接受。我們不想因為紋身而失去那些本來可以成為非常好的警察的人。我們希望做到包容。」
康涅狄格州溫莎洛克斯（Windsor Locks）的警官Joe Malone，以部落圖騰設計「炸」了右臂，其中有他父親和兒子的名字縮寫。他在去年完成紋身之前就將紋樣告知了上級。在當地，公眾對人體藝術沒有反感。Malone認為：「這是自己一直想要的東西。它是一艘破冰船，積極的，對我的工作有幫助。」
但有些情況，警察會因為紋身而與相關單位，對簿公堂。
Paul Hammick是哈特福德（Hartford，康涅狄格州首府）的前副警察局長，回想當地一宗有關警察紋身的爭議，案件甚至去到聯邦上訴法院審理。
爭端始於2002年，一名偵探抱怨，五名警務人員的蜘蛛網紋身（Web Tattoo）象徵著「對非白人和猶太人的種族仇恨」。辯護律師Jon L. Schoenhorn表示，該紋身始於越南戰爭，每一條網紋代表一項海外任務。Schoenhorn承認，一個白人至高無上的組織採用了蜘蛛網紋身，但該警務人員不應因此受到懲罰。
2006年，法院裁定，警員的紋身被視為令人反感，命令其不得展示；法院認為，公職人員的權利比普通人的權利受到更大的限制。而五名紋身警則認為禁令侵犯了他們的美國憲法第一修正案（First Amendment to the United States Constitution）。
Jason Bandy因為紋身，與有關機構的爭議長達十年。（圖片︰Blue Lives Matter）
而據《New Haven Register》報道的另一事件，警察委員會確定警員Jason Bandy面上的新紋身違反了一項美容政策（該政策要求警員在值班時必須保持整潔乾淨的外表），並在2019年3月就對方的職務問題舉行了聽證會；該報援引述警察局長Otoniel Reyes的話，問題不是Bandy本人或紋身，而是該部門代表甚麼。
「我們都在這特定的工作上簽署了，該品牌應該能夠保持其完整性。」Reyes說︰「當一名警察臉上有紋身，走進來時，我們所服務的人群中，有些人可能因此感到困惑和冒犯-──他們可能不明白這是怎麼一回事，可能會質疑這名警察心理的穩定性。」
2008年，Bandy受聘為警官時，身上已經佈滿紋身，而新的紋身在髮線附近，刺著vini vidi vici（拉丁語，凱撒大帝名言）。他在2011年、二十三歲時遭到解僱。2015年對時任壯紐黑文（New Haven）警察局局長Dean Esserman和助理局長Luiz Casanova提出訴訟，指出自己情緒困擾是由於二人的騷擾和歧視；同時遭到不公平對待，阻止他晉升。
三十六歲的Joe Malone在執勤時也會展示其部落圖騰紋身。（圖片︰Joe Malone）
2018年10月，Bandy向康涅狄格州平等委員會申訴和對該市提出訴訟，稱存在著性別歧視；文件說警察部門對紋身沒有任何規定，女警官從未為身體修飾（包括紋眉、穿孔，化妝和塗指甲油）。
Bandy的個案，在最初，警察部門希望他自己付錢以激光去掉面部紋身，然後，雙方同意在工作時以遮瑕膏遮蓋，後來，他覺得自己隨時落入不遵守規定的位置（因為在雨中執勤或在大汗的情況下會令遮瑕膏褪色）。最終Bandy復職了，條件是必須遵守一項十八個月的「最後機會協議」的內容規定，他說︰「紋身是我身分的構成的重要部分。事件令我變得更加真誠，更加人性化，更加尊重和理解人們，成為一個更好的人。」
當某件事沾上（Gender Discrimination）、種族主義（Racist）的邊，根本沒完沒了。