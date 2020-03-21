最近我們經常聽到國與國之間就「種族歧視」隔空罵戰。其實在紋身範疇上，也存在著同類情況。

士兵Christine Jeltema的紋身，以紀錄她在美軍服役時在東歐和伊拉克的部署。（圖片︰Hartford Courant）

美國州警（State police）或稱公路巡邏隊（Highway Patrol），是每個州特有的警察機構；最近修改的政策上，他們放鬆對警員紋身的規例，有明顯紋身的人也可以申請應考警察。發言人Christine Jeltema說：「我們意識到在文化上，紋身已經變得可以接受。我們不想因為紋身而失去那些本來可以成為非常好的警察的人。我們希望做到包容。」

康涅狄格州溫莎洛克斯（Windsor Locks）的警官Joe Malone，以部落圖騰設計「炸」了右臂，其中有他父親和兒子的名字縮寫。他在去年完成紋身之前就將紋樣告知了上級。在當地，公眾對人體藝術沒有反感。Malone認為：「這是自己一直想要的東西。它是一艘破冰船，積極的，對我的工作有幫助。」

但有些情況，警察會因為紋身而與相關單位，對簿公堂。

Paul Hammick是哈特福德（Hartford，康涅狄格州首府）的前副警察局長，回想當地一宗有關警察紋身的爭議，案件甚至去到聯邦上訴法院審理。

爭端始於2002年，一名偵探抱怨，五名警務人員的蜘蛛網紋身（Web Tattoo）象徵著「對非白人和猶太人的種族仇恨」。辯護律師Jon L. Schoenhorn表示，該紋身始於越南戰爭，每一條網紋代表一項海外任務。Schoenhorn承認，一個白人至高無上的組織採用了蜘蛛網紋身，但該警務人員不應因此受到懲罰。

2006年，法院裁定，警員的紋身被視為令人反感，命令其不得展示；法院認為，公職人員的權利比普通人的權利受到更大的限制。而五名紋身警則認為禁令侵犯了他們的美國憲法第一修正案（First Amendment to the United States Constitution）。