占星紋身師︰與人談論痛苦是必須做的事情

Tea Leigh是紐約布魯克林的占星師與手刺紋身師，為客人製作西方占星學的星盤、出生圖，製作相關的紋身圖樣刺上身，她的手工藝為不少人帶來治癒效果。

「Instagram出現之前，在美國，紋身是一家兄弟俱樂部。如果女孩子要刺青，尤其像我在德薩斯州長大的，當你走進去的店舖那一刻，就嗅到不受歡迎的氣味。自己不想在這樣的環境下學習，不想為了這門手藝而犧牲個性。」

占星學講求直觀自己內心，與「我」對話，「那時候，父親心臟病發作。突然間，那裡的親朋並非我想傾訴的首選，自己必須離開他們。我辭掉工作，後來在費城待過。」

Tea 談到自己的星盤，「土星回歸，我的思維方式總是『操心』和『自我修復』。月亮在我的第八宮，跟死亡有關，這種困難、創傷也帶來禮物。行星有性別，星座有性別；人們在占星學上沒有性別，我們都有陽光和月亮。我們被迫相同或被假定為相同，圖表閱讀給予我自主權，了解自己與眾不同。」

她有六年手刺紋身經驗，「剛開始時沒有客源，只有堅持不懈地給人們免費刺青。」其父是治療師、媽媽是護士，「父親病發與離開家園的打擊很大，占星學也告訴我，痛苦與艱辛藏著美麗──我必須與人合作和談論痛苦。」三年前，Tea與另一位紋身師Kelli Kikcio 開設Welcome Home Studio（因疫情而暫停營業），店舖集紋身、占星一身。「紋身是更深層次的東西，這關於對話和人們的故事。大門為所有人打開，不論客人性取向和膚色，我們所有人都在推動行業變革。」

Welcome Home Studio的成立正是要打破慣例，推動以男性為主的行業變革。（圖片︰Instagram）

占星與紋身的「一條龍服務」是怎樣的？「我們待在工作室，燃點蠟燭，從生活到生命，無所不談。從你擁有行星的第一宮開始，我真正關注的是這顆名為『受傷的治療者』的小行星Chiron（2060 凱龍），青春期是大多數人遭受創傷的開始，接著做一些筆記。然後我們一起設計刺青圖樣，協作對我以及對恆星、行星而言都非常重要。我希望人們低頭看到紋身時感到有力量。宇宙永遠幫助他們，永遠不會放棄他們。」

Welcome Home Studio在當地有避風港之稱，有多名不同風格的紋身師駐場，雖然工作室沒有樓梯（像香港唐樓），即使沒有大肆宣傳，人氣亦持續增長。