givewhatyoucan 對抗疫毒！ 紋身藝術家與醫護人員結盟

全球抗疫毒，如今，紋身店並非僅提供刺青、穿孔服務。

美國有紋身店向前線醫護人員捐出手套、防護衣等用品。(ig︰tmh_tattoo)

在美國疾病控制和預防中心（CDC）的減少社交扒接觸等方針下，當地許多紋身店已經暫停營業，紋身師為醫院提供手套、消毒用品等等，因為醫護人員、急救人員在其他地方找不到這些急需品。

阿拉巴馬州伯明翰的Cloud Nine Southside Tattoo的老闆Karri Henning，商店就在UAB大學醫院(全美一級創傷中心)的轉角處，她所在地區的一名護士在社交媒體上求助。

前NFL球員Myron Rolle，離開聯盟後去讀腦外科，現在於麻省綜合醫院神經外科手術裡照料COVID-19病患。(圖片︰People)

Henning說︰「那名護士在急診室工作，她的丈夫也是一家急症室的護士。她告訴我，他們迫切需要補給品、不得不重複使用口罩。」Henning竭盡所能收集店內的用品︰包括防護衣等，「護士們暫時不需要手套，但我們知道這只是時間問題。」

「我當時不認為他們在口罩和防護裝備上會如此短缺。我們在停車場交收，她的表情讓我很不安。」那次之後，Henning周圍向行家收集用品，以備醫院前線人員不時之需。

有烘焙店向醫護送上甜點打打氣。(ig︰sweettraders)

善舉會「傳染」，紐約西車士打縣The Mighty Horseman Tattoo Co.的經理Mel Newman也收到EMT護理人員的語音留言，表示急切需要物資。

Newman︰「這地區所有商店已關閉。該護理人員向五間紋身店打過電話，我們是唯一接聽的，因為我開了電話轉接，他問我們可否捐出手套或口罩。」Newman捐贈了數百雙手套，「現在，人們減少外出。商店沒有其他收入來源，即是疫情結束也可能無法工作，人們失業下的不安全感⋯⋯當一切都被炸毀時，很困難，我們需要互相扶持。」