悉尼紋身師Joe Kintz自豪的說︰「我現在可以挑選自己的客戶了！」他擅長幾何設計，在Manly Beach附近的Whistler Street Tattoo工作，全職成為藝術家前，有一段一生難忘的經歷。

原來，Kintz曾是直屬美國海軍特種部隊SEAL Team 5的炸彈技術員，2006年派駐伊拉克哈巴尼亞(Habbaniyah)部署，當時他帶了一件不尋常的東西︰自己的紋身工具 ; 並在駐守地一個以膠合板組裝而成的武器和突擊裝備庫，作為共享空間，放置刺青器材與墨水 。

Joe Kintz在伊拉克替海豹突擊隊紋身。（圖片由Joe Kintz提供）

Kintz說︰「我一星期在那裡做三個紋身。當你不用外出訓練、開槍射擊時，這很治癒。」而刺青圖樣多是SEAL Trident、部落圖騰、八爪魚和軍旗，「雖然不是我的風格，但我用心做好每一個紋身。」客戶不少是軍官，儘管其行為違反了軍紀，也沒有遇到任何麻煩 。

Kintz的作品多是有關美國海軍的題材。（圖片由Joe Kintz提供）

2008年，擔任Senior chief petty officer的Kintz退役了，搬到妻子的家鄉悉尼，尋找工作，「我向消防部門、炸彈小隊提出申請，都沒有回音。於是拿起黃頁給鎮上每間紋身店打電話 。 」那些店多是由電單車黑幫成員擁有和經營，「因為我以前工作性質，他們沒有為難我。最後我在一家電單車店裡工作、兼職紋身 。 」

以膠合板組裝而成的武器和突擊裝備庫，是他的紋身店。（圖片由Joe Kintz提供）

儘管如此，幫派之間的衝突卻困擾著他，「我不時收到威脅電話告和死亡恐嚇信。我還是軍人時，也遇過類似情況，但在悉尼我收過真實的郵件，直覺告訴我，那很可能是包裹炸彈。」前E.O.D.技術人員戴上乳膠手套，檢查了一下，心知不妙 ; 他打電話報警 。

「炸彈小隊將其運走，其中兩名警員，事後折返，原來是找我紋身。」