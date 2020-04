紋身師鼓勵小朋友 以想像力應對疫情

S'Moore Ink紋身店位於北卡羅萊納州Gaston County的達拉斯,由於COVID-19的關係,店舖已經暫時營業大約一個月,減少社交接觸。

夫婦二人Kyle Moore 和Shawna的善舉

Kyle Moore 和Shawna是該店的owners,夫婦都是藝術家,育有一子一女和一條狗,前者instagram的自我介紹,第一句大大隻字寫住family first ; 二人目前無法工作,但他們正在做一些事情來協助其他父母,就是幫助他們小孩在家學習,包括歷史、數學、美術等等。

Kyle 與Shawna最近免費向學生贈送美術用品,前者表示︰「我們覺得孩子們可以利用自己的創造力、想像力來應對COVID-19所帶來的各種變化,保持樂觀,時刻相信,並用畫筆、紙張將這個階段紀錄下來。」

他們育有一子一女,好明白為人父母這一刻的心情。

蠟筆、馬克筆、木顏色、畫紙等等,在當地並不便宜,Kyle搖著頭說︰「正常情況下,孩子們應該在學校坐在一起做些甚麼的 ; 這不是他們的錯,疫症帶來的混亂不是他們的錯。」

二人自費購買蠟筆、木顏色、畫紙等等美術用品。

Shawna︰「一直聽到很多家庭欠缺美術用品的消息,我們用自己的錢來購買這些必須品 ; 不會太多,盡我們所能。」夫婦在facebook上發放有關善舉,不少人願意捐錢,「還不到二十四小時,已經籌得超過了一千美元 ; 呼籲行動非常有效,說實在,反應太強烈了,令人不知所措。」

袋子上的紙條附有Dr. Seuss的名言。

原來,Kyle承認︰「在這個地方,有些人對紋身行業嗤之以鼻或避而不談,甚至乎,很多人都認為,紋身師都是壞份子、粗粗魯魯、聲大夾惡的⋯⋯我們已經面臨一場艱苦的戰鬥,我們不是那個樣子的。」

Kyle 認為孩子們運用想像力,把這個階段紀錄下來。

他們將美術用品放入白色袋子,以便派發,袋子上的紙條,附有特殊信息︰「'Don’t give up, I believe in you all. A person is a person, no matter how small.」Shawna最後補充︰「這是Dr. Seuss的名言 (美國著名的作家及兒童繪本家)。」