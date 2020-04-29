冠狀病毒肆虐 英男自紋解悶

Chris Woodhead幾乎每一寸皮膚都被各式各樣的紋身覆蓋，坐在倫敦東部地區Walthamstow公寓的沙發上的他，正苦思身體上還有哪個位置可以讓他再添紋身。

Chris表示在這場巨大的危機中，自紋的痛楚令他倍感安慰。（圖片來源：ig/adverse.camber）

大約十五年前，Chris滿十八歲，就一直定期刺青 ; 他的偶像是英國紋身師的Duncan X，鍾情他大膽的黑色風格，「十九歲時，去咗幫襯Duncan X，了咗心願。然後我最好嘅朋友去做紋身師，我就做佢嘅畫布──我身上紋身，有四百幾個出自佢手。」

NHS代表國民保健署，感謝醫生、護士等前線人員的付出。（圖片來源：ig/adverse.camber）

疫情關係，刺青店要暫停營業，「我同懷孕嘅太太Ema都好lost，隔離期間，唔知做啲乜嘢。冇方向嘅人會完全不知所措！忽發奇想，我決定每天自紋，直至疫情放緩。」

腳板底刺上WHEN WILL IT END？我都想知。（圖片來源：ig/adverse.camber）

原來，Chris也是紋身師，睇佢instagram，似係part time。從三月中開始，每天下午二時至四時，他會坐下來素描設計，以當前狀況為靈感，「然後，我會飲啖茶，並拿出針頭、墨水，準備為自己刺青。」以手刺(handpoked)代替電動紋身槍，「這種方法越來越流行，因為它痛楚較小 ; 每一刺、每一點都要非常精準，比紋身槍要花更多時間。」

Kewpie紀念侄女出世。（圖片來源：ig/adverse.camber）

他在左腳腳底刺上WHEN WILL IT END？的字樣。右腿有冠狀病毒圖樣。胸骨對落刺上NHS(國民保健署，National Health Service)，感謝醫生、護士等前線人員的付出，「我感到非常難過，人們在這種情況下，才會真正欣賞他們，並意識到其工作異常艱鉅。」

太太預產期在七月，精子在他的上臂游過。（圖片來源：ig/adverse.camber）

Chris在隔離期間的第十二個紋身，是隻老虎，「係向Netflix紀錄片《虎王》(Tiger King) 嘅Joe Exotic致敬嘅，我同太太啱啱先煲完咋！」

我有密集恐懼，冠狀病毒圖樣，不了！（圖片來源：ig/adverse.camber）

最近，他的侄女出世了，「我受到啟發，呢隻Kewpie係咪好可愛先？」至於第二十三個紋身，精子在他的上臂游過，「太太預產期喺七月。說實話，我全身好似blue cheese，就快冇晒位嘞！我要謹記，預留一個空間刺上孩子的名字。」