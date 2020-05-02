發掘未知領域 　YouTuber Julien Solomita紋甚麼？

在YouTube上有數百萬名訂閱者的Aries Kitchen，主持人Julien Solomita煮的不是令人垂涎三尺的美食，而是混亂加上創造力的「食物」，一路走來，始終如一，他說︰「確保每道菜統一嘅關鍵，材料係可愛、有趣、無法無天，即係獻醜亂咁嚟！」他的烹飪系列每周點收看率都很高，尤其在疫症蔓延之下。

Julien Solomita鼓勵大家做一些不熟悉的事情。(Inked Magazine)

Solomita自認小聯盟廚師(minor league chef)，「我係活生生例子，你不必擅長於某些東西，但人哋就係想睇。」解釋一下，美國職業棒球小聯盟，即Minor League Baseball，此制度為大聯盟賽事作準備，為「學神」、「P牌」球員提供發展機會。

廚具代表著他成長的其中一個階段。(ig︰juliensolomita)

成為YouTuber之前，Solomita是大學生，在電台工作，學習電視製作 ; 然後，製作網上視頻令其人生翻天覆地，「起初，我對互聯網一無所知，後來同而家女朋友(Jenna Marbles)約會，當時佢喺網上已經好出名。」喜劇演員Marbles也是網絡紅人，曾是YouTube最大的女性頻道，「佢改變咗我對媒體嘅睇法，意識到非傳統烹飪節目，係有市場嘅 ; 我可以將自己喺電台學到嘅專業技能，轉攻網上領域。」

熔岩蛋糕、雞肉三明治⋯⋯最大迴響是製作giant aries 曲奇的視頻，「從來冇諗過成為焦點，即使到呢一刻結束，我都好滿足！」他分享生活日記，「大家都喜歡亂七八糟嘅廚房，喜歡我嘅冒險，見證我成長嘅過程 ; 其實大家都有能力做一啲唔熟悉嘅事情，好似我咁，嘗試喺屋企創造從來冇食過嘅食物，get到未？重點係過程，而唔係食物本身。」

原來，Solomita也是紋身愛好者，手臂上刺青，都有故事，「去年生日去咗搵Louie Perez，圖案係我常用嘅廚具 ; 我真係一個廚師嚟㗎，但我冇你阿媽廚藝咁叻。」他和女友一同刺上松樹，「佢係我精神嚮導，團結比單打獨鬥更有趣。」還有思樂冰紋身，「細個嗰陣，我同Brandon、Andrew會喺7月11日嘅7點11分去到7-11 ; 呢個特定日子，7-11曾經向所有人免費贈送思樂冰！」後來Brandon不幸逝世，「我用紋身紀念友誼同傳統。」