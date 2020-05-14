向父母說「不」 非比尋常的紋身經歷

父母與子女之間因紋身而發生爭執的故事，時有所聞 ; 大多數情況下，父母會因為孩子「先斬後奏」的行為而大吵大鬧，或者說︰「我們不生氣，只是對你很失望。」

不過最近在reddit，一位名叫notattoo12345的網民，在該社交網站分享他那不尋常的經歷。

帖子的題目名為︰「我是混蛋（Am I the Asshole.）。」

事情是這樣的，notattoo12345的外甥出世三周後，因意外離世了，前者的父母決定刺上其的名字，以作悼念，但notattoo12345拒絕這樣做。

網民 notattoo12345因為拒絕紋身，父母不再理睬他。（網上圖片）

帖子的節錄如下︰「我二十五歲，妻子二十四歲。我有兩個女兒，分別四歲和六歲。我的姐姐，三十二歲，她的孩子死於嬰兒猝死症（SIDS）。後來我的父母在手腕刺上孩子的名字。姐姐不會禁止他們這樣做，也沒有要求他們這樣做。我的父母卻希望我跟從他們。」

紋身對該網民並非新鮮事，「我從十八歲開始紋身，頸部、左臂、右腿都有刺青，無名指上有妻子名字的縮寫，心臟附近的位置刺有我孩子的名字。我的紋身都很有意義，父母卻從來沒有因此而興奮⋯⋯聽起來像是外甥對我不重要，必須重申，我愛他。」

notattoo12345在reddit有感而發。（圖片︰reddit）

notattoo12345向父母斬釘截鐵的說「不」，「他們接受不了，傷心欲絕，然後很生氣，對我吼叫，不再和我說話。」他和姐姐的關係依舊親密，「當然，有時我會質疑自己決定，但想深一層，我不會屈服於命令，不會為了令父母高興而在身上刺上一些永久的東西，也不需要為不紋身的決定而解釋太多。」

我們擁有對自己的身體的個人自由，那是神聖的，「我驚訝於父母的態度，同時卻沒有。他們養育我，提出這樣的要求，是傾向於『你應該/不應該這樣做』、『你是被授權的』；他們似乎沒有想過，我也有自己的權利。」

在論壇上，其他網友壓倒性的認為notattoo12345「不是混蛋」。大家又有何看法？這個故事還在發酵，有興趣不妨到網頁瀏覽。