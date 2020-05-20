自紋工具包　感覺像連續抽血　疫市下銷量急升

疫症肆虐，人們減少社交活動，紋身店又休業，困在家的刺青發燒友，決定自己幫自己紋身（應該沒有刺青師提供「到會紋」服務吧）。

不少人自紋完，將作品post上網交流心得。（圖片︰Reddit）

這種diy刺技名為stick and poke tattoo，Reddit用戶quarantattoo發布一則附有Skype短片教學的帖子，最近非常受歡迎。而在過去的幾個星期裡，不少人加入Facebook相關專頁，YouTube「隨手刺」視頻點擊率亦上升了。

網上一些diy紋身。（圖片︰Reddit）

在這段非常時期，stick and poke tattoo工具套裝的供應商West Lacount亦表示，在線訂購數量是平常的兩倍，Lacount：「我覺得銷量上升的原因，與疫情有關。客戶經常向我們查詢。人們以自紋來找回存在感，這令人非常激動，所以我希望大家安全地去做。」

網上售賣的stick and poke tattoo工具套裝。（圖片︰Amazon）

有一套名為Looney Zoo Stick and Poke的工具包，由洛杉磯著名紋身師設計和制定，當中附有1oz美國製造的黑色紋身墨水、PCS纖維混紡醫用布料、安全使用說明卡、一次性的9rl針、刺青護理膏、紅色marker、乳膠手套、剃鬚刀、墨水杯等等，全套約港幣四百元。

diy紋身刺的多是簡單圖案。 （圖片︰Reddit）

diy紋身刺的多是簡單圖案，反覆刺破皮膚時，有人說感覺像連續四十五次抽血。

不過，多倫多紋身藝術家Inal Bersekov表示︰「墨水是很重要的部分，在網上出售的墨水可能未經認證，可能只是打印機墨水，真是一場災難！不少客人希望我遮蓋他們身上劣拙的diy紋身。」

多倫多寫實王Inal Bersekov認為劣質墨水增加皮膚感染的風險。 （圖片︰Instagram）

在美國等地，紋身是受到嚴格監管的行業。

許多醫生認為，diy紋身存在風險。西荷里活美容外科醫師Jason Emer說︰「我曾經治療過類似病人，業餘的人幫自己紋身，傷口受食肉菌感染，嚴重的甚至需要截肢！若果用上低質紋身墨水，那麼墨水周圍的皮膚上可能會形成疤痕組織，出現腫塊。」紐約市的皮膚科醫生Arash Akhavan補充：「人們在家中自紋，確實沒有安全的方法，你可能有25%至50%的機會令情況變得複雜 ; 如果紋身設備不是無菌的，可能會導致細菌感感染，例如葡萄球菌、肝炎和HIV。」

反覆刺破皮膚時，有人說感覺像連續抽血。 （圖片︰Reddit）