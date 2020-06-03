海上紋身文化　英美水手至少有一個

紋身的歷史源遠流長，在1700年代後期，人類乘船抵達玻里尼西亞（Polynesia，位於太平洋中南部，由超過一千個島嶼組成），紋身在英國水手中受到顯著的歡迎。根據美國海軍歷史與遺產司令部 （Naval History and Heritage Command）的調查，在20世紀末，近三分之一的英國水手和五分之一的美國水手至少有一個紋身。

Paul Rogers於1932年投身刺青工作，是現代紋身藝術、研製電動紋身槍的先河人物。圖片攝於美國參戰第二次世界大戰時，他正在為水手紋身。（網上圖片）

而為了預防溺水，水手為求心安，會在一隻腳背刺上一隻豬，另一隻腳背刺上一隻雞 ; 如果船沉沒了，這些動物可能會漂浮下來，並安全地衝上岸。這是傳統，有人認為是迷信。

Norman Collins，人稱Sailor Jerry，生於1911年，二十五歲前跟隨美國海軍在遠東地區服役，退役後定居夏威夷，之後四十年持續為上岸的海軍兄弟們刺青。（網上圖片）

在海軍中，紋身表明了那人在船上的工作取得特殊成就︰船長可能會刺上交叉的錨，炮手會刺上交叉的大砲 ; 燕子紋身則是紀念超過八千公里的遠洋航行。

以前，水手會在腳上刺上豬、雞，預防溺水。這刺法現在成為一種流行文化。（網上圖片）