黑人平權︱俄羅斯紋身師支持Black Lives Matter：膚色並非障礙

傳統上，不少紋身師拒絕在膚色較深的人身上使用彩色顏料，這是因為刺入墨水時這需要更多功夫，出來的紋身效果也未必突出。

Baumgarter與Bruce以紋身向種族主義說「不」。（圖片︰WUSF Public Media）

世界各地都有#BLM（Black Lives Matter，黑人的命也是命）示威，對抗警暴。俄羅斯聖彼得堡Electric Gold Tattoo的紋身師Travis Bruce說︰「黑人無法獲得與白人相同的紋身，只能得到黑色和灰色的刺青。我希望為有色人種提供對等的機會。」因此，他為黑人和膚色較深的人免費提供彩色調色測試 ; 測試需時十分鐘，讓客人看到效果後再自行決定是否刺上彩色紋身。

紋身店向黑人和膚色較深的人提供彩色調色測試，靈感來自黑人紋身師Brittany Randell。（ig︰travisbrucetattoos）

Bruce認為︰「像每個人都說膚色並不重要，紋身世是社會縮影，膚色確實是主因。我以紋身裝飾自己的身體，人們卻告訴有色人種，他們不能在皮膚上書寫故事。我想這種意識形態從此消失。這是我支持#BLM的另一種方式，膚色並非障礙。」

Baumgarter為顧客遮蓋納粹黨徽號。（ig︰misty_eve_tattoos）

至於Bruce的女朋友Misty Baumgarter，是紋身學徒，「我們可以幫助世界，令她變得更好，更具包容性。」Baumgarter正在練習紋身技巧，為客人擺脫他們可能感到羞愧的紋身──例如遮蓋（cover up）納粹黨徽號等種族主義符號，「會向相關機構捐款費用中的二十五美元，以幫助#BLM示威者等。」