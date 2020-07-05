紋身界沒有定義的「小清新」　本地紋身師Mini Lau的mini迷你紋身

香港有許多厲害的紋身師，Mini Lau是其中一位，據其網頁自我介紹，她是第一位將small tattoo（即係大家口中的小清新）風格帶到香港的紋身藝術家，影響本地刺青行業的發展。

本地紋身師Mini Lau最近接受《Tattoo Life》的訪問。（圖片來源：tattoolifemagazine）

最近，Mini接受了國際知名刺青雜誌《Tattoo Life》的專訪，罕有提及她的藝術之路。她說︰「七年前，我在香港學習紋身，再赴韓國、台灣繼續學習、改進技術。還是紋身學徒時，在網站看到一個女孩的皮膚上，有一朵很輕盈的水彩花，當時前輩們都說那不是真正的紋身，只是photoshop；我仍然記得那幅水彩花卉畫給我那強烈的感覺。在擔任紋身師六至九個月後，從工作手法、攝影方法，圖片佈置等，逐漸找到自己最喜歡的風格。」

當刺青學徒時因為一幅水彩花卉畫而得到啟發。（網上圖片）

她的作品使用淡淡的顏色，定義為少女、細膩而精緻；不知道何時開始，媒體稱之為幼線條的小清新紋身（small fresh tattoo with fine line，其實行內根本沒有這個term）。

巧手輕針，天作之合。（圖片來源：IG/minilau、minitattoo_studio、mini_tattoo）

「至於創作靈感，當客戶表達想法時，我喜歡用感覺來設計。閒時也會閱讀一些參考書和藝術家傳記等，自我增值。」製作這些迷你紋身的過程是怎樣的？「我使用Cam Supply的Legend Motor Tattoo Machine，配合單圓針和03圓針時，這需要謹慎和耐心，絕不能快，否則影響紋身的質量，還有它們的護膚霜，轉印膏，對我的作品都非常有用。」Cam Supply是擁有二十多年歷史的紋身用品供應商，「其實，該公司的創始人是我的godfather，他一直是我的榜樣。在以前的採訪中，我很少談論他，因為自己希望通過努力贏得大家認可。」

紋身是力度與速度的配合，肖像一樣無問題！（圖片來源：IG/minilau、minitattoo_studio、mini_tattoo）

因此2018年，Mini選擇開設自己的工作室，在香港發展業務，「我在Cam Supply的支持下經營自己的品牌；作為一個女兒，我為他感到驕傲！」工作室以白色、木色為主調，輔以乾花裝飾，「希望來我店的顧客都有種輕鬆愉快的感覺。」

皮膚夠白，紋身作品會更突出。（圖片來源：IG/minilau、minitattoo_studio、mini_tattoo）