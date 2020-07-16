【Shia LaBeouf】《變形金剛》主角浪子回頭　為演藝刺下永久紋身

2007、2008年，是二十歲出頭的Shia LaBeouf的上位期，接連受到米高・比爾、史提芬・史匹堡高度讚揚，參與《變形金剛》（Transformers）和《奪寶奇兵之水晶骷髏國》（Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull）的演出；可惜的是，往後幾年接二連三的負面新聞︰醉駕、濫藥、毆鬥等，令他幾乎消失於荷里活。

藝術家Bryan Ramirez在社交媒體分享為Shia LaBeouf紋身的工作照。（圖片︰bryanramirezart）

2020年，三十四歲的LaBeouf在小本製作的情感喜劇《迷途花生醬》（The Peanut Butter Falcon）中飾演小偷，與唐氏綜合症患者互相扶持，演出細膩動人；不論是CinemaScore、IMDB、Metacritic、PostTrak、Rotten Tomatoes的影評與評論，多是有讚無彈，傳媒紛說大有重生、洗心革面之感。

LaBeouf在《The Tax Collector》的黑道角色。（圖片︰complex）

LaBeouf的新作是八月在美國放映的犯罪動作片《The Tax Collector》（未知香港會否放映），他扮演黑幫組織Wizard的「收稅人」，負責收取幫派非法交易中的稅款。

紋身圖樣的題材結合了母親、小丑與音樂。（圖片︰complex）

為了這個外表像律師、內裡卻暴戾残忍的角色，他特地在胸前紋身──而且那是大面積的真刺青！洛杉磯Reservoir Tattoo Studio的藝術家Bryan Ramirez在社交媒體分享是次工作照，他說︰「有人問我，LaBeouf紋身是真的嗎？是的，這是真實的。」原來，二人識於微時，在洛杉磯成長，他們喜歡在滿是街頭藝術的迴聲公園（Echo Park）耍樂，「LaBeouf拍攝《Holes》（2003）時，我們已經討論紋身的問題；他本可去任何地方找知名的紋身師操刀，但他決定回到這裡，感謝你的信任。」

該紋身圖樣的題材結合了母親、小丑與音樂，大家畀啲想像力，不妨想想當中有何意思？

拍攝《戰逆豪情》時拔掉一顆牙齒。（網上圖片）

《The Tax Collector》的導演David Ayer則說︰「我倆在《戰逆豪情》（Fury, 2014年）合作，他是那種全力以赴的人，對自己的身體和靈魂承諾，是個很執著的演員。」記得當時，LaBeouf做tank gunner，為了真實性，配合情節發展，他真的讓牙醫拔去他的一顆牙齒！