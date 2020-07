【Shia LaBeouf】《變形金剛》主角浪子回頭　為演藝刺下永久紋身

2007、2008年,是二十歲出頭的Shia LaBeouf的上位期,接連受到米高・比爾、史提芬・史匹堡高度讚揚,參與《變形金剛》(Transformers)和《奪寶奇兵之水晶骷髏國》(Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull)的演出;可惜的是,往後幾年接二連三的負面新聞︰醉駕、濫藥、毆鬥等,令他幾乎消失於荷里活。