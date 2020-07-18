紋身應自豪而非衍生問題　紋身師免費為客人遮蓋具爭議的刺青設計

德國在第二次世界大戰期間曾經禁止紋身。生於1891年、有國王紋身師（King of tattooists）之稱的Christian Warlich，是當時唯一容許開業的刺青店，其客戶有黨衛隊軍官、納粹士兵；戰後，因為Warlich高超的去除紋身技術，這些軍長兵士身上的仇恨紋身就神奇地消失了。

各地紋身師紛紛響應，為客人免費遮蓋具爭議的紋身。（圖片︰CBC）

世界紛爭不斷，紋身師站出來發聲。自今年五月George Floyd被警員單膝跪頸去世以來，各地都有Black Lives Matter（黑人的命也是命）示威，對抗警暴。俄羅斯聖彼得堡Electric Gold Tattoo的紋身師Travis Bruce與Misty Baumgarter，前者免費向黑人和膚色較深的人提供彩色調色測試，後者為顧客遮蓋納粹黨徽號，向種族主義說「不」。

Ryun King表示許多人在年輕時因為不了解而在身體上刺下錯誤的符號。（圖片︰CNN）

位於美國田納西州傑克遜的Hybrid Moments紋身店，負責人Chad Newsom表示︰「George Floyd的死，似在沙子上劃了一條線，你是站在這邊還是那邊？」他在facebook上發布帖子，免費遮蓋有爭議的紋身，例如黨衛隊徽章、美利堅聯盟國國旗等等，「每個人都應該有第二次機會。最近有個客人，想遮蓋手臂上的美利堅聯盟國國旗。他迎娶了一個黑人婦女，這旗幟顯然令他的太太很反感。」Newsom曾經拒絕客人的請求，「因為我看過他的facebook，滿是All Lives Matter的帖子（大家的命都是命，是批評Black Lives Matter運動的口號），「這個人心裡沒有愛，根本不是真心想改變。」

以《Rick and Morty》的角色Pickle Rick遮蓋仇恨。（圖片︰New York Post）

位處肯塔基州穆雷小鎮的Gallery X Art Collective，也提供同樣的免費服務，希望團結社區。兩位藝術家Ryun King、Jeremiah Swift表示，「這絕對是一個遲來的改變。許多人在年輕時因為不了解，而在身體上刺下錯誤的符號。」Swift續稱︰「我們遇到一個男人，其前臂完全被敵對符號覆蓋。另一個人說他不敢在孩子面前脫衣服。」

Chad Newsom認為George Floyd的死令世界走向極端對立局面。（圖片︰WBBJ-TV）

King的第一個客戶是三十六歲的Jennifer Tucker，該兩孩之母說，「自己十八歲時，腳踝上刺了美利堅聯盟國國旗。我就讀沒有黑人的學校，校內每個人都揮舞這旗幟，我隨波逐流下得到了紋身。我們的社區沒有黑人家庭，每當他們搬進來時，都會在受盡歧視下被迫搬走。這是一件可怕的事情。」高中畢業，Tucker搬到帕迪尤卡，在那裡參加了各種平權運動，打擊針對黑人的種族歧視。「謝謝King的手藝，用《Rick and Morty》的角色Pickle Rick掩蓋了仇恨。過去已經結束了，自己期待著充滿愛與友善的新日子，並希望成為其他人的榜樣。」

俄羅斯聖彼得堡的紋身師Travis Bruce與Misty Baumgarter，向種族主義說「不」。（ig︰travisbrucetattoos）