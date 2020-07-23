一場致命交通意外令這位紋身師　看到一般人見不到的景象啟發創作

Mike Cole從1994年開始紋身事業，起初僅使用黑色和灰色墨水，但一宗足以致命的交通意外，令他的紋身風格徹底改變。

意外後Mike Cole對生命有更深入的看法，表示人類必須減核，不要再令臭氧層惡化並製造瘋狂的氣候。（圖片來源：facebook︰Mike Cole／ig︰mechmaster_mike）

今天他的作品既有色彩鮮豔的3D效果、超現實主義，也有像迷宮和電腦程式的合成圖案 ; 有人說他在跟外星人、達文西、荷蘭著名版畫藝術家M. C. Escher接觸，才能做出如此令人驚嘆的藝術品。

他的客戶Josh，來回Cole的工作室已經有三、四年。（圖片來源：facebook︰Mike Cole／ig︰mechmaster_mike）

有關Cole的消息向來不多，最近他罕有地在California Golden State Tattoo Expo接受訪問。性格內向的他表示︰「這個世界令人恐懼，有時，我很害怕人群。我生命中的每一天，所作所想，取決於當時心情。我需要寧靜環境，有時會沉迷於繪畫十八個小時；否則全神貫注其他事情上，例如整天陪伴家人、禁食或踏單車等有氧運動上。」他的父親是工程師，藝術感源於工程學，「自己從小觀察爸爸建構和設計事物的方式，他沉迷在『瘋狂科學家的實驗室』時，就給我原理圖和工具。我媽在銀行工作，是個『高速公路』類型的事業女性，紀律嚴明，很挑剔，總是對我說『你可以做得更好，可以做得更好⋯⋯』是的，那不一定是好事，必須學會放鬆，否則會使你發瘋，尤其是在一場車禍後。」

在皮膚上標記，徒手畫出也像迷宮圖樣。（圖片來源：facebook︰Mike Cole／ig︰mechmaster_mike）

嚴重車禍的當時，Cole為了閃避一個粗心大意的司機，卡車以時速八十公里扻上樹幹，車頭朝天 ; 腦震盪令他失去知覺四個小時，「當我甦醒時，大腦很混亂，後來證實患上PTSD（創傷後壓力症候群）。」他不時產生幻覺，「看到擋風玻璃爆裂，碎片擦過我眼睛，像慢鏡一樣⋯⋯」他尋求心理學家、心理治療師幫助，「醫生給我服用抗抑鬱藥Paxil，那就像咖啡、鹽和糖一樣令人上癮。」藥物的副作用，Cole會突然遭受焦慮襲擊並嘔吐，「繪畫、為客人紋身能令我集中精神。」

全背創作，耗時二十七小時以上。（圖片來源：facebook︰Mike Cole／ig︰mechmaster_mike）

他花了十年時間去治療。家庭與交通意外的影響，令其作品更見複雜，「對藥物成癮後，看某東西時，就像投影，我看到等距、幾何、像素化、黃金分割數列（Fibonacci number）; 我接受了，自己創作的不是沙丘，而是金字塔發電站、特斯拉塔（Tesla Tower）⋯⋯」

眼花未？見暈未？（圖片來源：facebook︰Mike Cole／ig︰mechmaster_mike）

Josh是Cole的客戶，來來回回後者的工作室已經三、四年，Cole說︰「Josh愛好健身，擁有獨特的線條美，腹肌、前鋸肌、外側肌，我用記號筆肌肉上徒手繪製，像解剖人體一樣 ; 這不是鐵甲奇俠，我喜歡《異形》、《阿凡達》，它們都影響了我的風格。」