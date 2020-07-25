【素之刺青】素食者如何選擇紋身墨水？純素和無毒紋身墨水要留意

筆者雖然是彈性素食主義（Flexitarianism），但選擇紋身師時，該藝術家是否採用純素（vegan）和零殘忍（cruelty-free）的墨水，也會納入考慮之列。其實有些紋身墨水和刺青過程中使用的清潔肥皂和護膚霜，都是動物實驗下產品──墨水中最常見的動物成份包括骨炭、甘油、明膠和蟲膠 ; 而在所有顏色中，黑色是最需要注意的一種。

有部份紋身墨水的成份是由牛、豬結締組織製成的明膠。（網上圖片）

骨炭（bone char）用於製造紋身中最常用的黑色，它是燃燒過的動物骨頭，以求在皮膚上達至最詭秘、暗黑的黑色或處理陰影部份。甘油（glycerin）來自動物脂肪，它是墨水中的穩定劑。至於明膠（gelatin）與蟲膠（shellac），前者是許多產品中的常見的罪魁禍首，由煮沸的牛、豬結締組織製成，蟲膠的成份來自破裂的甲蟲外殼 ; 兩者在墨水中具有粘合功能。

多棲藝術家Sarah Gaugler，預約紋身最低消費約港幣三千五百元。（ig︰sarahgaugler）

在美國紐約，有五間提供100%純素主義的紋身店。Gristle Tattoo和NYC Tattoo Shop，一間位於布魯克林的布希維克，老闆本身是素食者，並定期舉辦社區活動，例如寵物領養和為當地動物籌款 （ig︰gristletattoo） ; 後者則是綠點區的老舖，風格包括美式傳統、黑灰、水彩等（ig︰nyctattooshop）。Three Kings Tattoo自2008年在布魯克林開業以來，服務已經擴展至東村、長島、洛杉磯和倫敦 ; 他們使用純素墨水與轉印膏、Dr. Bronner's的天然肥皂和不含明膠條的剃鬚刀，並以天然摩洛哥堅果或大豆黃油代替軟膏（ig︰threekingstattoo）。

Gristle Tattoo以黑色為主打風格，素食老闆嚴選黑色墨水成份。（ig︰gristletattoo）

而曼克頓下城街區的翠碧加，以舊式工業建築著稱，Snow Tattoo的店主Sarah Gaugler既是紋身師也是畫家、演員、歌手、模特兒 ; 她的刺青作品以細緻的線條見稱（ig︰sarahgaugler、sarahgauglerart、snowtattoonyc、turbogoth）。離翠碧加約半小時路程的White Rabbit Tattoo Studio，陳設就像小型的MoMA ; 客人甚至可以要求使用哪種品牌的純素墨水（ig︰whiterabbittattoostudio）。

純素和無毒紋身墨水包含下列成份：維吉尼亞金縷梅的提取物（hamamelis），或用於代替動物甘油的植物甘油（vegetable glycerin）。黑色成分為碳和木料（carbon、logwood）、白色為二氧化鈦（titanium dioxide）、紅色為萘酚(naphthol)、紫色為咔唑（carbazole）、黃色為薑黃（tumeric）、藍色為鈉和鋁（sodium、aluminum）；至於純素墨水品牌有︰Dynamic、Electric Ink USA 、Eternal Ink、Fusion Tattoo、Intenze Tattoo Ink、Silverback Ink、World Famous Tattoo等等，素食的紋身發燒友不妨留意。