【刺青外賣？】疫情下衍生紋身到會服務　Gimmick背後也惹起爭議

美國加州Corona的紋身師Joey Chavez在六月中旬重開他的工作室Trusted Tattoo，透過人體藝術巴士（Body Art Bus），開車到客戶所在地，提供紋身服務。Chavez每小時除了收取一百五百美元的刺青費用外，還收取二百五十元美元的服務費，「這巴士是完全消毒的移動空間，刺青過程中使用即用即棄用品。」

紋身到會服務，你有沒有興趣試？（圖片來源：facebook︰Body Art Bus、Trusted Tattoo Company）

在疫症肆虐前，人們預訂巴士舉辦單身派對和生日聚會，吸引了名人客戶包括Katy Perry、Tech N9ne等。

紋身師Joey Chavez被有關當局勒令停業。（圖片來源：facebook︰Body Art Bus、Trusted Tattoo Company）

三月時，加州州立大學聖馬可斯分校、教授言語治療的老師Samuel Sanchez，向Chavez取消預約，直至後者向他展示人體藝術巴士如何安全地紋身，Sanchez滿意表示︰「我走進巴士內，看到設備之後，確信這是百分百的防菌空間，這裡沒有旁觀者，只有我和紋身師。」他逗留了四小時，「真希望盡快完成我的龍紋身。」

在大流行中苦中作樂，令筆者想起《嗜血判官》Dexter的場面。（圖片來源：facebook︰Body Art Bus、Trusted Tattoo Company）

在大流行時刺青當然有風險，六月下旬，Chavez停業了，因為此前一位客戶在人體藝術巴士上紋身後，對冠狀病毒檢測呈陽性反應，Chavez與另一位藝術家同樣需要被隔離。