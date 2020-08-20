Ed Sheeran｜英國天王歌手紋身大解構　將為初生BB在背部添新剌青

英國知名創作歌手Ed Sheeran才華洋溢，身上的紋身內容亦是傳媒熱訪對象。Ed約有六十二個紋身︰首先是文字類，「Red」一詞以紀念他與Taylor Swift共同創作的歌曲《Everything has Changed》 ; 內二頭肌上的「Prince」，是向九十年代由Will Smith主演的情景電視喜劇《The Fresh Prince of Bel-Air》致敬。

Ed Sheeran每次有idea，都會搵Kevin Paul操刀！(ig︰kevinpaultattoo)

四次提名奧斯卡金像獎的好戲之人Saoirse Ronan，早年為Ed的歌曲《Galway Girl》MV擔任女主角，為配合歌詞內容，她假戲真做為對方紋身，不知何故，最後竟把 Galway Girl 拼寫成 Galway Grill（烤肉架），笑話永遠留在皮膚上。

Ed 與太太Cherry Seaborn十分恩愛。(網上圖片)

他胸口上那威武獅子頭，是為首次在溫布萊演出而留下墨跡，當時門票迅速賣光，一票難求。其手臂上刺有亨氏番茄醬、企鵝Pingu（歌手Harry Styles也有相同圖案）。還有法國藝術家Henri Matisse的母親與孩子的線條畫，原來這是Ed母親最喜歡的畫。

胸口上的威猛獅子頭也是出自Kevin之手。(ig︰kevinpaultattoo)

熱愛彩色刺青的Ed，背部非常神秘，這位置似乎是專為家人而設︰兩枚緊扣的戒指，是與妻子Cherry的愛的紋身 ; 女方懷孕前後，Ed一直在構建位於英國東部沙福郡的大莊園，計劃在那裡飼養家禽、種植蔬菜水果，自給自足。

Ed位於英國東部沙福郡的大莊園。(網上圖片)

富人和名人的生活教練Kevin Paul，同時是明星的御用紋身師（擅長寫實風格），Ed Sheeran、Harry Styles、Rihanna都是他的客人。他最近向小花邊小報《The Sun》爆料︰「Ed首次做爸爸，我們一直談論這一生中的重要時刻。Ed重於家庭，會是個偉大父親，他將為孩子在自己的背部上紋身，題材方面取決於是男還是女和其名字 ; 據我所知，他的背部上，一半位置已經滿布刺青了，可以肯定的是，新紋身是其私物，絕對保密。」Kevin於2012年開始為Ed提供服務，至今為對方刺上四十多個紋身。