【恐怖刺青】為愛紋身失敗例子　控制狂行為紋上「你是我的財產」

英國中部的北安普頓,一名男子Aaron James Wharton被控去年2月2日襲擊前度罪成,最近被判監二十一個月和十年的禁制令,禁止他與前伴侶取得聯繫。

三十一歲的Aaron James Wharton(左二)歐打前度女友Nicola Frost(左一),並在後者身上刺上Property of AJ Wharton等九個紋身。(圖片來源:SWNS)

在Wharton被捕前,他控制著女朋友Nicola Frost的生活,後者仍然猶有餘悸︰「與他一起的第一年,看似正常,但接下來的五年是活地獄。當他說要為我刺上愛的紋身時,我大笑⋯⋯」他在她的背上留下紋身,第一個刺著Property of AJ Wharton(AJ Wharton的財產),第二個是nobody else could touch her(沒人能碰她)。

三十二歲的Frost經歷五年家暴,身上留有男朋友的名字的「簽名」,現已蓋掉。(圖片來源:SWNS)

「我穿怎樣的衣服,都要事先得他批准;我化妝,他說我是slag(爐渣);又刪除了我的facebook,禁止我與朋友、家人的聯繫。」Frost續說︰「他對我說,你至少還有我,可以為我燙襯衫、為我做飯,待我『像國王一樣』。」

她提出分手後,被男方大肆毆打,Frost大義滅親站出來指證對方。(圖片來源:SWNS)

Frost與Wharton沒有成婚,育有兩個孩子,「為了自己和兩個孩子的未來,我決定離開。」2018年6月,她提出分手時,男方試圖以求婚來挽回這段感情;直到去年2月2日凌晨,Wharton喝醉了,並毆打Frost,「幾分鐘內對我拳打腳踢,甚至把刀架在我的臉上⋯⋯他像被鬼附身,很生氣,大叫︰『我不能放手,不能沒有你,你是我的財產!』,然後將我推倒地上,打我踢我,我用手臂保護自己的臉。」Frost苦笑︰「幸好他酩酊大醉,虐打我後,睡著了,否則我今天也不會在這裡接受訪問。」

拍拖第一年,糖黐豆,接著五年是活地獄。(圖片來源:SWNS)

第二天,男人輕佻的對她說對不起,「他說我應得的,然後又打了我一巴掌。」驗傷後,Frost的臉、肩膀和腿上都有瘀傷,「我的視力模糊了三星期,頭很痛⋯⋯他以為我永遠不敢在法庭上與他抗衡,但我勇敢站起來作證。」