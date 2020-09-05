【恐怖刺青】為愛紋身失敗例子　控制狂行為紋上「你是我的財產」

英國中部的北安普頓，一名男子Aaron James Wharton被控去年2月2日襲擊前度罪成，最近被判監二十一個月和十年的禁制令，禁止他與前伴侶取得聯繫。

三十一歲的Aaron James Wharton（左二）歐打前度女友Nicola Frost（左一），並在後者身上刺上Property of AJ Wharton等九個紋身。（圖片來源：SWNS）

在Wharton被捕前，他控制著女朋友Nicola Frost的生活，後者仍然猶有餘悸︰「與他一起的第一年，看似正常，但接下來的五年是活地獄。當他說要為我刺上愛的紋身時，我大笑⋯⋯」他在她的背上留下紋身，第一個刺著Property of AJ Wharton（AJ Wharton的財產），第二個是nobody else could touch her（沒人能碰她）。

三十二歲的Frost經歷五年家暴，身上留有男朋友的名字的「簽名」，現已蓋掉。（圖片來源：SWNS）

「我穿怎樣的衣服，都要事先得他批准；我化妝，他說我是slag（爐渣）；又刪除了我的facebook，禁止我與朋友、家人的聯繫。」Frost續說︰「他對我說，你至少還有我，可以為我燙襯衫、為我做飯，待我『像國王一樣』。」

她提出分手後，被男方大肆毆打，Frost大義滅親站出來指證對方。（圖片來源：SWNS）

Frost與Wharton沒有成婚，育有兩個孩子，「為了自己和兩個孩子的未來，我決定離開。」2018年6月，她提出分手時，男方試圖以求婚來挽回這段感情；直到去年2月2日凌晨，Wharton喝醉了，並毆打Frost，「幾分鐘內對我拳打腳踢，甚至把刀架在我的臉上⋯⋯他像被鬼附身，很生氣，大叫︰『我不能放手，不能沒有你，你是我的財產！』，然後將我推倒地上，打我踢我，我用手臂保護自己的臉。」Frost苦笑︰「幸好他酩酊大醉，虐打我後，睡著了，否則我今天也不會在這裡接受訪問。」

拍拖第一年，糖黐豆，接著五年是活地獄。（圖片來源：SWNS）

第二天，男人輕佻的對她說對不起，「他說我應得的，然後又打了我一巴掌。」驗傷後，Frost的臉、肩膀和腿上都有瘀傷，「我的視力模糊了三星期，頭很痛⋯⋯他以為我永遠不敢在法庭上與他抗衡，但我勇敢站起來作證。」