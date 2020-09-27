【愛的紋身】是浪漫還是瘋狂？見血求婚方式見證一輩子的誓約

「你有冇時間陪我去紋身呀？」三十三歲英國男子Bruno Neves隨意的問比他年長一歲的女朋友Patricia Calado，後者say yes ; 身為職業司機的Bruno，絕對唔會粗心大意，相反仲好細心、浪漫㖭！

求婚成功，Patricia Calado和Bruno Neves行山開香檳慶祝！（圖片︰Mirror、Great Yarmouth Mercury）

求婚成功，Patricia Calado和Bruno Neves行山開香檳慶祝！（圖片︰Mirror、Great Yarmouth Mercury）

某日，二人來到海邊小鎮大雅茅斯（Great Yarmouth）的Sailor’s Grave 紋身店，Bruno事前與他最喜歡的刺青藝術家Arron Adams「夾計」，在胸下位置刺上Will you marry me？（仲有Yes同No畀女方打交叉）；Patricia事前不知道這「驚喜」，在紋身店坐了約四十五分鐘，當她看到男朋友身上刺著「你願意嫁給我嗎？」即驚呆了！

Patricia在未婚夫的肥腩上say yes，禮成！（圖片︰Mirror、Great Yarmouth Mercury）

Patricia冇出聲，用行動表示意願，迅速攞起一支筆，在未婚夫的肥腩上say yes，兩人相擁 ; Bruno再次走上紋身床，Arron為他在Yes的方格上入墨，加上交叉，禮成！

Bruno以血換真愛，冧！（圖片︰Mirror、Great Yarmouth Mercury）

Bruno全身擁有二十多個紋身， 人生最重要的階段 ，以出血方式紀錄，特別有紀念價值，香港的紋身發燒友在此為他們送上祝福。