中國紋身行業蓬勃卻遭打壓　的士司機要自費去掉紋身才保住份工？

八月的時候，中國甘肅省蘭州市交通局發出一項命令︰擁有紋身的的士司機，必須將之去掉，「大面積紋身更可能導致女性、小孩等乘客感到不安。」

中國紋身行業蓬勃，成為打壓對象。（圖片來源：Radii）

有蘭州的士司機希望保留紋身，在政府的網上留言板表示︰「我在辦理上崗證時，都有無犯罪的證明，不會因為有紋身而變成作奸犯科的壞人 ; 而且以激光清除紋身的過程既痛苦又昂貴，甚至有可能留下疤痕。」該名司機認為，政府這場以「改善當地計程車司機形象」的運動，是純粹歧視，「領導們希望我們更有效地向大眾展現行業的質素 ; 其實我們穿著長袖衣物，不讓乘客看到，亦能解決問題。」

中國的的士司機，可能要自費以激光清除紋身，以防在工作時令乘客感到不安。（網上圖片）

不過直至九月，蘭州交通運輸委員會的公開回應中，並無改變態度。

紋身在中國愈來愈受到年輕人的歡迎，但佔大多數的保守人士仍然視之為犯罪標誌、禁忌 ; 紋身是被污名化的身體藝術，必須遏制它在年輕一代中流行。

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中國吉林省長春市也頒佈了類似禁令——卻只是告訴的士司機把紋身遮蓋起來，而非以激光清除; 同時要求司機在工作時不得吸煙和必須開冷氣。

蘭州的指令如此嚴厲，在業界、網上反對聲音不斷下，該市交通運輸委員會修改命令，「暫時無法完全清除的，司機應在提供營運服務時採取措施，遮蓋手臂和脖子上的大面積紋身。」但重申這只是暫時的解決方案，無論如何反對，最後都是無彎轉。