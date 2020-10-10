【老師也刺青】紋身與教育哪一點矛盾？全身紋身做身教接受非傳統

現年三十五歲的法國紋身狂漢Sylvain Helaine，是一位代課老師（Supply Teacher）、模特兒和喜劇演員；紋身覆蓋了他整個身體，包括面部、舌頭、牙齦、生殖器官，眼睛內亦注入了黑色墨水。最近他被禁止在法國一間小學任教幼兒班。

學生們初次見到Helaine時，都因為他的外表而震驚，再通過互相了解而打破隔閡。（圖片來源︰AFP／CNN／SUN）

去年，位於巴黎帕萊索（Palaiseau）的Docteur Morere小學，一個三歲孩子的父母向教育局投訴︰他們說兒子雖然未有接受Helaine的授課，但在學校看到他後就發噩夢了。

Helaine花了八年時間和三十五萬港元，從倫敦紋到巴黎，估計合共刺了約四百六十個小時。（圖片來源︰AFP／CNN／SUN）

幾個月後，學校表示已經與Helaine達成協議，「六歲以下的學生可能會因為他的出現而受到驚嚇。」並把他撤職。Helaine說︰「他們的決定是非常可悲的。儘管遇到挫折，我仍然熱愛這份工作，我十歲時已立志成為一位老師。」他從二十七歲開始紋身，當時在倫敦一所私立學校任教，患上了存在危機（Existential Crisis）的心理問題，「從那以後，紋身成為我激情的來源，生活的動力與意義。」

當年青靚白淨的他，遇到身份危機等心理問題，在倫敦居住時首次紋身，他說這是一場「改變」的革命。（圖片來源︰AFP／CNN／SUN）

可幸的是，Helaine仍能為六歲以上的孩子授課，「自己遇過的學生和他們的父母，大部分都對我很好，基本上都很了解我。」Helaine希望以身教向學生表明，應多接受非傳統、反常規的人，「不再受到種族主義的唆擺，不再排斥同性戀，成為一個更開放的人。」