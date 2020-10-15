【紋身小知識】紋身導致出汗減少？體溫調節出問題？實驗結果是…

HealthDay News 的記者E.J. Mundell引述《應用生理學雜誌》（Journal of Applied Physiology）最新的醫學研究，表明紋身可能會損害健康，墨水會令人體自然出汗的比率降低，導致身體過熱。

流汗是人體調節體溫的自然反應， 看這張相直情流埋鼻血啦！（網上圖片）

該研究由美國達拉斯（Dallas）Southern Methodist 大學的Scott Davis領導，小組計算出紋身時，皮膚每分鐘被針刺穿達三千次，增加汗腺受損的風險 ; 與沒有紋身的皮膚比較，當中汗液的鈉（鹽）濃度較高，表明汗腺功能降低。

有研究表明，皮膚任何損傷都可能增加人體過熱的機會。 （網上圖片）

Davis解釋︰「出汗是人體調節體溫的自然反應，手臂上有紋身的皮膚，減少汗水流失率，降低了身體在加熱期間熱量流失的能力。」研究人員比較了至少5.6 cm²的紋身皮膚和相鄰的非紋身皮膚，評估了十個有紋身的人的上臂（upper arm）、前臂（lower arm）的出汗率。

（圖片來源：Getty Images）

志願者穿著特殊衣服，待在120℉熱水下三十分鐘以上，紋身皮膚和非紋身的區域在加熱時同時出汗；結果顯示，紋身區域汗腺的神經信號功能正常，卻產生較少的汗水，表明汗腺實際上在紋身過程中受到損害。

（圖片來源：Getty Images）

紐約市Lenox Hill 醫院皮膚科醫生Michele Green認為，「當患者發燒、生病或身體過熱時，任何與紋身相關而導致出汗減少、體溫調節出現問題，都可能會產生嚴重後果，我們需要進一步的觀察和更多的研究。」