新西蘭航空新政策不再禁員工紋身　「表達文化和個人差異」避歧視

新加坡、日本、南韓、中國均存在著紋身偏見，有調查發現，在這些國家中，若你有紋身，得到某份工作的機會，會比沒有紋身的人低得多；即使身處職場，展示紋身亦可為你帶來諸多不便。

即是說，新西蘭航空的空服員，可以展示具有文化意義的紋身，否則僱主可能要求前線員工遮蓋紋身。（網上圖片）

新西蘭航空（Air New Zealand）宣布不再禁止員工擁有紋身，以使他們「表達文化和個人差異」。該公司表示與客戶、員工進行了五個月磋商後決定，所有員工都將能夠在工作中展示「非攻擊性」（non-offensive）的紋身。

新西蘭航空為了該新政策而成立紋身審查小組，從善如流，以幫助員工、管理人員確定紋身是否與政策一致。（網上圖片）

商業律師事務Dentons Kensington Swan的負責人Charlotte Parkhill說︰「那些面對客戶的職業，鑑於工作場所中適當外觀的主觀性，僱主或會在協議中規定員工的外觀、衣著；當僱員突然出現新紋身、古怪髮型或不尋常的穿孔時，僱主特別要注意具有文化意義的紋身，若對員工採取行動，可能會面臨歧視訴訟。」對原住民毛利人（Māori）來說，面上的Tā moko標記是神聖傳統，表示一個人與其家庭、文化之間的聯繫；女人會刺Tā moko在下巴位置，男人甚至可以遮住整張臉。

Arekatera Maihi（中）的Tā moko給人留下深刻印象，該藝術家是著名木雕師，是部門的管理層。（網上圖片）

如果員工身上刺最喜歡的足球隊的會徽，例如曼聯，Parkhill再解釋道︰「這主要是為前線、面對客戶的職位而制定的政策，僱主可以要求他們遮蓋紋身；如果那些員工是擔任後台職務，僱主就很難解僱他們。」無論如何，航空公司的確邁出了重要的一步。