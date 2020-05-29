【影像背後】巴西疫情嚴峻　老人伏屍街道30小時　部門互卸責任

新冠肺炎仍然全球大流行，巴西是南美疫情最嚴重的國家，也超越俄羅斯，成為全球疫情第二嚴重的國家；聖保羅是目前死亡人數最多的地區，里約熱內盧緊隨其後，個案之多已超出救護車服務及醫院深切治療部的負荷。 路透社攝影記者Ricardo Moraes，上周日（17日）早上在里約熱內盧一個貧民社區，拍攝到一名老人Valnir da Silva（62歲）伏屍街道的照片。當時屍體被置於球場旁邊小路，被雪糕筒圍起，鄰居說Silva周六（16日）早上已經倒在此處，救護車來過，卻沒有帶走屍體。 攝影：Ricardo Moraes／路透社 報道：Gabriel Stargardter／路透社 翻譯：蘇煒然

5月17日，殯儀館職員穿上防護衣，將Valnir da Silva的遺體放入棺材。（Ricardo Moraes／路透社）

「Silva的妻子數個月前離世，自此他的生活如同崩潰了一樣，之後更在街頭流浪」附近酒吧裏有認識Silva的人說。周六Silva感到無法呼吸，於是找人求救，鄰居於是替他召喚救護車。

然而救護車直到當日下午4點才到場，此時Silva已沒有生命跡象，而救護人員到場稍作檢查便離去，留下屍體在路邊。有人猜測Silva死於新冠肺炎，但無人可以證實，路透社其後獲准查閱Silva的死亡證明書，救護人員在死因一欄只寫上「心臟停止及其他原因」。

相關部門指該城市的救護車服務，並不負責處理死屍，也沒有回應有沒有為Silva抽取樣本作新冠病毒檢測。翌日，Silva的繼子Marcos Vinicius Andrade da Silva（26歲）再嘗試找其他部門跟進，他說與巡警提及，對方知會了附近的警署，但最終未有受理，警方發言人指他們只會負責罪案現場的屍體。

Marcos之後半天都在打電話聯絡不同的機構或者組織，終於殮葬隊伍在周日下午5時來到，「我們對於他們（殮葬隊伍）接走屍體感到鬆一口氣，同時又對於發生了的事感到非常悲傷」。

Silva的葬禮在周一（18日）舉行，一共4名親友出席，包括Marcos和他的母親。