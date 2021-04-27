【影像背後】新德里醫院外生命消逝　攝記：你連敵人也看不見

撰文： 蘇煒然 最後更新日期： 2021-04-27 17:00

印度第二波新冠肺炎疫情嚴峻，路透社攝影記者Danish Siddiqui拍攝過當地火葬場，在前往新德里巴哈都爾醫院（Guru Teg Bahadur Hospital）時已知現場會相當混亂。然而親眼所見的景象，仍然帶來震驚：深切治療部早已爆滿，手推車、病床泊在門外，病人在大聲喘氣，用盡所有力氣呼吸空氣；有的人等不到登記入院便已死去。 攝影：Danish Siddiqui／路透社，記者：Alasdair Pal／路透社

Siddiqui與文字記者Alasdair Pal抵達醫院門外不久，一輛嘟嘟車（rickshaw）緊隨其後將45歲病人Shayam Narayan送來，Narayan的兄弟們將他抬上擔架床，推入醫院接待處；幾分鐘後獲告知：他已經逝去。

2021年4月23日，新德里巴哈都爾醫院（Guru Teg Bahadur Hospital）外，新冠肺炎患者Shayam Narayan（45歲）被親人抬上擔架床。（Danish Siddiqui／路透社）

Narayan死去當天，印度共錄得332,730宗確診個案，比去年任何一天都要多。當日2,263人死亡，單是新德里佔了約300人。

記錄死亡是一項棘手的工作，需要在展示疫情下的生命代價，以及保護被攝者尊嚴之間取得平衡。「一張新聞照片在於捕捉瞬間並訴說故事。它應該尊重你的被攝者。」Siddiqui說：「否則，我們不會公開它。」

在這次訪採中，Narayan的家人認為Narayan的死原可避免，並因此感到憤怒，希望他們的故事獲得報道。Narayan的兄弟起初在早上6時便帶Narayan來到醫院，但被職員告知Narayan的身體狀況容許他回家。10小時後，Narayan的病情急刻惡化，他們再次回到醫院，但一切已經太遲。

「制度已崩潰了。」Narayan的弟弟Raj說，並伏在兄長遺體上哭泣。

Siddiqui拍攝過伊拉克及阿富汗的戰火，也是路透社記錄羅興亞危機團隊的成員之一，但這場疫症比起他以前面對過的天災人禍都不相同，「在這裏你不知道正在跟誰人戰鬥，」他說：「你不了解敵人，甚至無法看得見它。」