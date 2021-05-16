【影像背後】警告：大樓內有哈馬斯人員藏身　你有十分鐘撤離

以巴衝突不止，以色列軍持續空襲加沙，以報復巴勒斯坦武裝組織哈馬斯的火箭攻擊。周六（15日）以軍炸毀美聯社及半島電視台（Al Jazeera）等國際媒體的辦公室所在的大樓，稱有哈馬斯人員以大樓藏身及活動。

大樓共12層高，除了傳媒辦公室外，亦包含寓所及其他辦公室。以軍在空襲前約1小時發出警告，促大樓裏的民眾撤離，大樓業主曾與以色列情報人員通電，請求寬限10分鐘讓記者返回大樓取回相機等財物，但對方並未接納。不久後，大樓遭受兩次無人機空襲，然後是3次F-16戰機轟炸，整棟大樓倒塌。

美聯社行政總裁普魯伊特（Gary Pruitt）指事件令人震驚及恐懼，指大樓裏面從來沒有哈馬斯人員活動的跡象，「這是我們主動，且全力地檢視的事情。我們不會明知而置記者於危險中。」美國總統拜登亦致電以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu），對美聯社辦公室被轟炸表示關注，促對方保護記者的安全。

美聯社記者Fares Akram於事發時身處辦公室休息，他的採訪手記如此寫道：

我的同事呼喊喚醒了我，我的心跳得比腦筋轉轉還要快。發生了甚麼事？有人（同事）在加沙的街道上受傷，還是有更嚴重的事情？

當時是周六下午1時55分。我在辦公室的上層小睡（美聯社辦公室佔大樓的兩層，2006年使用至今），這是近日衝突展開後，不時都會出現的情況：我睡在辦公室，休息至下午，然後通宵工作。

我馬上跑落樓下，看見同事們正在戴上頭盔和防彈背心。他們大叫：「疏散！疏散！」

稍後我才知道，以軍針對大樓空襲，並提出了警告。他們這星期已炸毀了3棟大樓，事前會給予以分鐘計的時間讓民眾撤離。匆忙間我被告知：「你有10分鐘的時間。」

我需要拿走甚麼？我帶走了手提電腦及數件電子器材。還有甚麼？我望着使用多年的辦公桌枱頭，放滿了來自朋友、家人、同事的紀念物品。我選了其中幾樣：一個裝飾用相架，上面裱着我和家人的照片，以及一個細女送給我的咖啡杯。我的兩名女兒及妻子正身處安全的加拿大，她們自2017年便住在那裏。我還另外帶走了一張美聯社工作5年的紀念狀。

我開始撤離。我回頭觀望，這些年來（美聯社辦公室）已成為我的第二個家，我意識到這可能是最後一眼。這時剛過了下午2時，我環顧四周，我是最後一個人。

我戴上了頭盔，跑了起來。