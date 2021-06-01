【5月精選影像】6.4案、10.1案判刑　紅月掛天邊　第四波疫情完結

就2020年6月4日，維園悼念六四案，岑敖暉、黃之鋒、袁嘉蔚及梁凱晴被控參與未經批准集結等罪名，四人認罪，分別被判入獄4-10個月。就2019年10月1日的反修例遊行，10名民主派人士被控控組織及參與未經批准集結，10人認罪，被判入獄14-18個月，僅單仲偕和蔡耀昌獲准緩刑。

本港再現N501Y變種病毒株，政府要求涉事大廈強制隔離檢疫，卻爆「劣食」風波，疑引致集體食物中毒。政府急修改檢疫安排，又更換食物承辦商。幸運地月尾疫情趨穩定，本地個案「清零」，港大微生物學系講座教授袁國勇認為第四波疫情已完結。

巿民入場觀看MIRROR演唱會、到Art Basel看展覽、追逐超級血月，為悶熱的5月，添加一點趣味。

攝影：《香港01》攝影部，圖片編輯：蘇煒然

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