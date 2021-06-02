【國際影像】貨船大火燃燒12日終救熄　膠粒污染斯里蘭卡海灘

斯里蘭卡首都科倫坡（Colombo）附近，一艘貨櫃船發生火災，造成海洋污染。涉事的「MV X-Press Pearl」貨櫃船原本在距離科倫坡港口18公里海域錨定，等待入港。5月20日船上發生爆炸並且起火，船上25名船員全部獲救，2人受傷送醫。然而貨船燃燒了12日，直至昨日（6月1日）才完全救熄。

火災導致船上化學品、塑膠粒、燃油釋放到海洋，並沖到附近科倫坡的沙灘上。當局派出海軍協助清理，又提醒民眾殘骸和廢料可能有毒，切勿靠近。該國的海洋環境保護局表示，這是歷來最嚴重的海灘污染事件。有負責清理沙灘的海軍人員表示：「就像新冠肺炎疫情，看不到終點。我們昨天清走了所有膠粒，隔天卻有更多被海浪捲上岸。」

攝影：美聯社、路透社

圖片編輯：蘇煒然

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