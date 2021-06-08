【國際影像】鼻涕長流是生態警號　土耳其海洋環境需對症下藥

近日土耳其伊斯坦堡附近的馬摩拉海域湧現大量「海鼻涕」（Sea snot／marine mucilage），對海洋生態及捕魚業構成威脅。土耳其環境部長周日（6日）公布清潔海洋計劃，指會在3-5年內達成。

「海鼻涕」是一種自然出現的現象，呈灰色黏液狀，本身沒有毒性，但可能引致魚類窒息，遮蔽陽光危害海底植物，以及滋生細菌病毒。「海鼻涕」問題2007年便已出現，並且長期困擾伊斯坦堡，今次的爆發卻是歷來最嚴重，專家認為是污染及全球暖化，引致藻類大量生長，導致「海鼻涕」形成。

總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）亦承諾：「我們會以馬爾馬拉海作為開始，從這場黏液災難中拯救我們的海洋」。

攝影：美聯社、路透社

圖片編輯：蘇煒然

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