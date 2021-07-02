【6月精選影像】六四維園無人　蘋果日報停刊　政務司換人

2021年才走到一半，香港又已變得不同。

警方今年第二年禁止支聯會舉辦六四燭光晚會，並派大量警力封鎖維園，自1990年來六四晚上維園球場首次空無一人。《蘋果日報》5名高層被警方以涉嫌違反《港區國安法》拘捕，3間相關公司資金被凍結，董事會最終決定停止營運，巿民創購最後一份《蘋果日報》作為道別。本港官出現人事變動，國務院任命李家超為政務司司長、鄧炳強為保安局局長、蕭澤頤為警務處處長，同時免去張建宗的職務；張建宗結束近50年的公僕生涯。

「01影像」精選6月份精彩照片，以影像回顧本月城中大事。

攝影：《香港01》攝影部，圖片編輯：蘇煒然

展開