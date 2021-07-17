國際影像｜捕捉阿富汗政府軍的夜與日　攝記最後的圖片故事

2021年7月13日黎明之前，阿富汗政府軍一旅特種部隊才結束一場對壘塔利班的戰事回來，轉頭又收到求救，須再出動拯救被圍困的阿富汗警員。該警員Ahmad Shah 與同僚一行15人被塔利班武裝部隊襲擊，Shah 腿部受傷未能逃走，同僚們卻已悉數投降，只剩下他一個寧死不屈，獨守檢查站達18小時。

特種部隊三四十人於是再登上八輛悍馬深入虎穴，在來自四面八方的槍林彈雨間把Shah 救走，期間三輛悍馬「陣亡」，隊員慌忙登上其他軍車，悍馬上的槍手瘋狂地向各方瞄準，向未能看清的敵人開火。部隊逃走時，還得在一眾平民座駕中穿梭，難說浩蕩。

隨着美軍撤兵，塔利班來勢洶洶，阿富汗政府軍的前路似乎更見無情。

攝影：Danish Siddiqui／路透社

圖片編輯：周穎瑤

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