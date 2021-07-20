【國際影像】英格蘭解除防疫限制　夜總會燈光迷幻　憂慮暫拋腦後

英國周一（19日）起解除英格蘭地區的防疫措施，夜總會可再次響起派對樂曲，傳出熱情歡呼。英國就新冠肺炎疫情實施各種防疫措施，並隨着疫情變化收緊或放鬆，惟夜總會自去年3月一直禁止營業，一眾「酒客蒲友」餓了一年有多，凌晨未到，已在夜總會外大排長龍。

其他的防疫限制，包括強制社交距離措施及強制口罩令亦同時解除，民眾戲稱這日為「自由之日」（Freedom Day）。然而最近英國疫情仍然嚴峻，周日便新增48,161宗個案，而首相約翰遜（Boris Johnson）亦因為衞生大臣賈偉德（Sajid Javid）確診而身處自我隔離當中。他呼籲民眾保持謹慎和顧及他人，指疾病威脅仍然存在。

攝影：Getty Images、美聯社、路透社

圖片編輯：蘇煒然

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