【逃離阿富汗．圖輯】藏荒野廢屋　翻伊朗山脈　偷渡往土耳其

美國從阿富汗撤軍，塔利班隨即急劇擴張勢力，不少害怕塔利班的阿富汗人逃離家園。很多人不乎合資格登上撤離的航班，也不寄望得到美國協助，於是自行尋找渠道離開阿富汗，他們很多人選擇穿過伊朗的山脈偷渡進入土耳其。

獨立的蛇頭或有組織的人蛇集團向偷渡客索取高達1,000美元人頭費，領他們繞過邊境檢查站，渡過凡湖，前往安卡拉或伊斯坦堡等大城巿。然而崎嶇遙遠的路途往往奪走不少人命；被蛇頭欺騙、遭邊境守衛毒打的情況也相當普遍。

土耳其執法部門投入資源，試圖打擊人蛇集團，減少因偷渡而受害的人數。然而對於阿富汗人來說，是另一道的逃生大門逐漸關閉。

攝影：Chris McGrath/Getty Images

圖片編輯：蘇煒然

展開